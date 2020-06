Thực hư thông tin Chi Pu có bạn trai mới là thiếu gia kém 2 tuổi, có gia thế khủng ở Hà Nội

Chi Pu là một trong những người nổi tiếng vừa có tiềm lực kinh tế, vừa xinh đẹp lại tài năng. Không chỉ dừng chân với vai trò hotgirl, diễn viên, Chi Pu còn thử sức với vai trò ca hát. Giọng hát của Chi Pu từng bị chê phô, nhạt nhưng với sự chăm chỉ, kiên trì, Chi Pu đã có thay đổi lớn trong giọng hát, liên tục cho ra đời các bài hit “đốn tim” người hâm mộ.

Bên cạnh tin tức về sự nghiệp của cô nàng tài năng này, người hâm mộ còn rất quan tâm đến đời tư của cô. Cách đây ít ngày, Chi Pu gây xôn xao khi lên tiếng về người yêu cũ trong show riêng của mình. Và trước đó, trong một thời gian dài cô bị đồn đoán là đang yêu nam diễn viên người Hàn Jin Ju Hyunh khi liên tục bị bắt gặp thân mật, cùng đi du lịch khắp nơi. Song cô chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ này.

Chi Pu từng dính tin đồn hẹn hò với trai Hàn

Mới đây nhất, cộng đồng mạng lại rất lên tin đồn, cô đã “đường ai nấy đi” với nam diễn viên điển trai người Hàn. Và hiện Chi Pu đã có người mới.

Theo nguồn tin từ nhiều trang thông tin diện tử, nửa kia của Chi Pu là một thiếu gia có gia thế “không phải dạng vừa” ở Hà Nội. Cả hai đang có mối quan hệ nghiêm túc với nhau.

Danh tính nam thiếu gia này chưa được tiết lộ nhưng theo một nguồn tin, người này vốn được biết đến với độ chịu chơi, sành điệu có tiếng nhưng lại kém Chi Pu đến 2 tuổi.

Cũng theo nguồn tin này, người mới của Chi Pu có liên quan đến bạn của cô, có nghĩa là có thể họ bắt đầu tình yêu từ tình bạn. Dẫu vậy, trên các kênh mạng xã hội , Chi Pu không hề hé lộ bất cứ điều gì về đời tư. Cô cũng không hề bóng gió lời nào về mối tình mới này. Đây mới là thông tin từ một phía, chính chủ vẫn chưa hề lên tiếng.

Chi Pu giữ im lặng trước tin đồn có bạn trai mới, vẫn thoải mái up hình với hội bạn thân

Trước đó, cộng đồng mạng xôn xao vì câu chuyện từng yêu sâu đậm một người của Chi Pu trên livestream. Qua những chi tiết do chính cô kể lại, dân tình nhanh chóng đồn đoán nhân vật cô ngầm nhắc đến là một người thân quen.

Trong tối ngày 19/5, cả Chi Pu và Gil Lê – người tình tin đồn của cô có động thái mang hơi hướng "đối kháng" nhau trên mạng xã hội khiến câu chuyện này càng "nóng" và thu hút sự chú ý hơn.

Gil Lê đăng dòng trạng thái ẩn ý trên mạng xã hội: “Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng trên mạng xã hội). Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ tomboy đang nhắn gửi đến người bạn cũ, cũng có người cho rằng Gil Lê bức xúc trước những đồn thổi về mình trên mạng.

Chi Pu từng gây xôn xao khi chia sẻ về người yêu bí mật trong showbiz nhưng đã chia tay

Trong khi đó, Chi Pu lại đăng đàn đính chính nhưng mang chút màu “đá xéo” ai đó: “Tính mình là vậy. Chưa phải lúc nói hoặc không muốn nói thì mình sẽ im lặng. Nhưng một khi đã chọn cách nói ra thì sẽ nói thẳng và thật.

Ai cũng có mắt để nhìn, trái tim để cảm, nếu không đủ chân thành sẽ bị nhìn thấu ngay. Đôi lúc cái thật nó làm người này người kia thấy nhột, nhưng thà vậy chứ mình tuyệt đối không bao giờ bóng gió nói điều xấu xí về ai. Luôn học cách đối mặt một cách chân thành và thẳng thắn".

