Cô gái sốc toàn tập khi bạn trai tặng... 3 cái lư hương trong lần đầu tân gia

Từ trước đến nay, những chuyện 'dở khóc dở cười' trong lần đầu tiên ra mắt không phải là hiếm. Mới đây, trên trang NEU Confessions, câu chuyện của cô gái dẫn bạn trai về ra mắt ngày tân gia được nhiều người chú ý và chia sẻ rầm rộ. Trong đó, điểm đáng chú ý của câu chuyện chính là món quà tân gia 'không giống ai' của anh chàng.



Theo như cô nàng chia sẻ, nhà cô mới xây xong nhà. Nhân dịp tân gia, cô có mời anh người yêu tới chơi, coi như Theo như cô nàng chia sẻ, nhà cô mới xây xong nhà. Nhân dịp tân gia, cô có mời anh người yêu tới chơi, coi như ra mắt bố mẹ gia đình luôn.

Biết bạn gái tân gia nên anh chàng cũng biết ý hỏi: "Anh qua có cần mua gì không?". Khi bạn gái trả lời: "Anh mua hoa quả thôi là được, không thì mua cái gì ý nghĩa chút" thì bạn trai tiếp tục hỏi: "Nhà em thiếu gì nữa không?". Có lẽ, cô nàng không thể ngờ được diễn biến sau này sẽ ra sao nên thành thật trả lời: "Em thấy đủ gần hết rồi, mấy hôm nữa lắp cái bàn thờ nữa là xong. Anh cứ mua cái gì anh thấy hợp lý là được".



Đến khi ăn tân gia, anh người yêu sang mặt tỉnh bơ, cầm theo cái túi bóng đen to tướng khiến bạn gái cũng không biết là gì. Lúc đầu, cô nàng còn tưởng đó là 3 cái bình hoa, nhưng khi mở ra liền giật mình khi phát hiện đó là... 3 cái lư hương to đùng.



Lúc ăn cơm, anh chàng còn nói thêm: "cô chú định làm cái bàn thờ treo như nào, cho cháu xin kích thước, anh cháu làm đồ gỗ để cháu đặt cho" khiến cô nàng càng thêm ngán ngẩm.

Khi về, thấy người yêu giận dỗi anh chàng còn bảo: Có cái gì mà giận? Anh mua thế lại chả hợp lý quá, bố mẹ em thích quá còn gì" khiến cô gái chỉ biết câm nín.



Bài đăng này đã thu hút nhiều sự chú ý, bình luận và chia sẻ. Hầu hết đều không nhịn được cười bởi món quà 'có 1-0-2' của anh chàng. Thậm chí, có người còn đùa: "Sao không thêm hoa cúc trắng, hương hoa cho đủ combo..." Bên cạnh đó, không ít ý kiến khẳng định anh Bài đăng này đã thu hút nhiều sự chú ý, bình luận và chia sẻ. Hầu hết đều không nhịn được cười bởi món quà 'có 1-0-2' của anh chàng. Thậm chí, có người còn đùa: "Sao không thêm hoa cúc trắng, hương hoa cho đủ combo..." Bên cạnh đó, không ít ý kiến khẳng định anh bạn trai này chẳng qua là quá hiền lành, thật thà mà thôi.

