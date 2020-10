"Bạn trai tôi là hồ ly" tập 1 có mở đầu bi kịch, nhập nhằng quá khứ hiện tại mà vẫn hút ratings lạ

Sau bao ngày chờ đợi, Tale Of The Nine Tailed (Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly) cũng đã chính thức lên sóng tập đầu tiên trong sự háo hức của mọt phim Hàn.

Tập 1 của phim " Bạn trai tôi là hồ ly " chủ yếu lí giải về những mối quan hệ trong quá khứ và mối liên kết giữa quá khứ hiện tại. Cụ thể vai trò, tính cách và thân phận thật sự của Lee Yeon (Lee Dong Wook) đã được tiết lộ. Theo đó, anh là một yêu hồ lâu năm, lẽ ra đã có thể trở thành một vị thần cai quản một ngọn núi linh thiêng, nhưng vì phạm phải tội lỗi trong quá khứ nên hiện tại Lee Yeon bị đày tới xã hội hiện đại và giúp loài người đi khai trừ yêu quái quấy phá. Cuộc gặp gỡ định mệnh của Ji Ah và Lee Yeon Nhờ nhiệm vụ bắt yêu của Lee Yeon tại một đám cưới quái lạ mà Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) vô tình gặp được anh sau nhiều năm tìm kiếm. Cô nghi ngờ người đàn ông này là kẻ mình đã nhìn thấy trong vụ tai nạn kì lạ của bố mẹ năm nào. Cô bé Ji Ah vẫn nhớ y nguyên ngay khi bố mẹ còn đang bị thương nằm bên cạnh thì có ai đó giống hệt họ bò tới tìm cô và những người này dù có ngoại hình giống hệt nhưng chắc chắn không phải bố mẹ thật. May mắn thay cô đã được hồ ly Lee Yeon cứu khỏi bàn tay của lũ giả mạo quỷ quái. Hồ ly Lee Yeon là người cứu Ji Ah khi bé Quyết không để mất dấu của Lee Yeon, Ji Ah cho phát tán ảnh anh chàng trên truyền hình để tìm người và rất nhanh đã có thêm nguồn thông tin mới.Tuy nhiên nguồn tin cung cấp cho cô nàng lại đến từ người em trai bán yêu của Lee Yeon – Lee Rang. Mối tư thù của hai anh em sau ngàn năm vẫn chưa giải quyết là lí do mà Lee Rang luôn cố gắng khuẩy đảo cuộc sống của anh trai. Lee Rang - người em trai ngổ ngáo của Lee Yeon Kể từ khi gặp 2 anh em Lee Yeon - Lee Rang, Ji Ah liên tục gặp phải những sự kiện kì lạ như một vụ lật xe buýt. Sau khi cứu sống được một nữ sinh trên xe, cô mới phát hiện ra tất cả chỉ là chiêu trò của Lee Rang để đổ tội cho Lee Yeon. Vụ tai nạn xe bus lạ kì Biết thân phận mình đã bị Ji Ah nhìn thấu, Lee Rang cố tìm cách giết cô nhưng thật may Lee Yeon đã xuất hiện nhờ tấm giấy mà Ji Ah thông minh đã để lại. Sau cuộc đấu chưa phân bại thắng thua với em trai ở nhà Ji Ah, Lee Yeon sử dụng thuật xóa trí nhớ với cô nhưng không thành. Ji Ah quyết tâm tìm Lee Yeon để hỏi cho ra nhẽ và không sợ hãi gieo mình từ trên cao xuống để kiểm chứng xem Lee Yeon có thực sự là thần thánh phương nào. Lee Yeon - Lee Rang đánh nhau tại nhà Ji Ah Nhưng ngay khi Lee Yeon lao xuống cứu thì Ji Ah bất ngờ tiêm cho Lee Yeon một liều gây mê cực mạnh. Hành động đột ngột của cô ngay khi vừa được cứu sống khiến Lee Yeon sửng sốt. Phim kết thúc khiến người xem không khỏi tự hỏi mối quan hệ oan gia giữa Ji Ah và Lee Yeon là gì khi cả hai liên tục chạm mặt nhau. Tập 1 chỉ hé lộ một chi tiết nhỏ Ji Ah chính là người có gương mặt giống với người tình đã mất của Lee Yeon. Có lẽ sợi dây duyên tình của họ vẫn chưa đứt. Mối quan hệ yêu - hận, quá khứ - hiện tại nhập nhằng của Lee Yeon và Ji Ah Dù tập 1 có phần khó hiểu và u ám nhưng phim mới nhất của đài tvN "Bạn trai tôi là hồ ly" (Tale of the Nine Tailed) với sự tham gia của Lee Dong Wook, Jo Bo Ah, Kim Bum đã đạt được rating khá tốt là 5.8%. Thành tích rating này đã giúp cho bộ phim dẫn đầu cả đài cáp và đài trung ương vào tối qua. Xem thêm: Lee Dong Wook muốn thoát khỏi hình tượng "Thần chết phim Goblin" thông qua "Bạn trai tôi là hồ ly Theo Thanh Thùy/SKCĐ