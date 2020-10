Bạn trai tôi là hồ ly tập 4: Lee Yeon vượt cửa tử bảo vệ Ji Ah, lý do Lee Rang hận anh trai hé lộ

Tập 4 của " Bạn trai tôi là hồ ly " tiếp nối câu chuyện kì lạ ở làng chài khi mọi ngư dân trên đảo đều biến mất sau đêm Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) bị hiến tế. Lee Yeon quyết định gặp kẻ gây tội Lee Rang để hỏi cho ra nhẽ và từ đây câu chuyện về mối hận thù giữa hai anh em hé lộ.

Lee Rang nhớ lại quá khứ đau khổ khi bị anh trai trừng phạt

Lee Rang thời còn thiện lương đợi anh trai về núi nhưng lại bị dân thường quấy nhiễu khiến anh chàng phẫn nộ ra tay sát hại nhiều người. Tội lỗi này của Lee Rang bị chính anh trai trừng trị theo lệnh của các vị thần. Vết chém tuyệt tình của Lee Yeon là lí do khiến Lee Rang ôm hận mấy trăm năm và không thể tha thứ. Tình cảm anh em vốn hạnh phúc bỗng chốc trở thành nỗi hận thù.

Lee Yeon ra tay tuyệt tình khiến em trai ôm hận

Trong lúc tình cảm anh em ngày càng đi xuống thì mối quan hệ giữa Lee Yeon và Ji Ah lại có tiến triển. Vì phá luật làm lộ linh hồn hồ ly và giết người phàm để cứu Ji Ah mà Lee Yeon phải chịu sự trừng phạt của thần chết đại vương, bị đày xuống địa ngục chịu phạt trong vòng 7 ngày tương ứng với 7 năm trong địa ngục. Tầng ngục mà anh chàng phải chịu lần này chính là tầng núi lạnh, nơi mà các linh hồn bị bỏ đói và chịu rét.

Ngay khi tình cảm tiến triển thì cả hai lại phải xa nhau

Trong lúc Lee Yeon chịu sự trừng phạt thì tính mạng Ji Ah lại một lần nữa bị Lee Rang bỡn cợt. Cô nàng liên tục bị những hồn ma đuổi theo đoạt mạng, đẩy ngã từ tầng thượng xuống. Lee Yeon dù đang trải qua kiếm nạn nhưng vẫn nghe tiếng gọi cứu mạng của Ji Ah và van xin thần hãy để cho mình đi cứu người tình. Cái giá của lời khẩn cầu này chính là chấp nhận đi đến hình phạt cao nhất chính là tầng địa ngục núi đao.

Tính mạng Ji Ah lại nằm trên bờ vực

Lạnh lẽo chịu những vết thương trên con đường vượt địa ngục và gần như bỏ cuộc Lee Yeon lại nhớ đến dáng vẻ của Ji Ah. Dù chưa rõ liệu Ji Ah có thực sự là Ah Eum khi xưa hay không anh vẫn sẽ bảo vệ cô gái ấy. Lee Yeon đã kịp đến cứu Ji Ah lúc cô rơi xuống. Cũng nhờ giọt nước mắt tinh khiết của mình Ji Ah phá bỏ được rào chắn trên người, linh khí hồ ly được khai mở. Lee Yeon tìm được tình đầu Ah Eum tái sinh thành Nam Ji Ah của kiếp này.

Ji Ah chính là Ah Eum tái sinh

Khoảnh khắc nhận ra người tình cũng là lúc Lee Yeon thở hắt vì tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Liệu tình yêu đích thực có giúp hồ ly Lee Yeon vượt cửa tử thành công? "Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly" phát sóng vào 20h30 (giờ Việt) thứ Tư, thứ Năm hằng tuần trên kênh tvN.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ