Dùng thủ đoạn đánh lạc hướng đàn chó trông nhà, băng cướp đột nhập biệt thự sang cuỗm 700 triệu đồng

Ngày 14/10, Công an Quận Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM để điều tra truy bắt băng trộm táo tợn đột nhập vào một biệt thự có giá trị tài sản lớn trên địa bàn lấy trộm nhiều tiền mặt và đồ vật khác

Trước đó vào sáng 13/10, bảo vệ của một căn biệt thự ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức bỗng phát hiện căn nhà có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Qua kiểm tra camera, tổ bảo vệ phát hiện có hai đối tượng bịt mặt đi ghe gỗ tứ hướng sông Sài Gòn tiếp cận căn biệt thự.

Sau khi bẻ khóa cổng thành công, chúng đã thả một con chó cái chạy vào nhằm “quyến rũ” và đánh lạc hướng đàn chó nhà được nuôi. Sau khi vô hiệu hóa đàn chó bằng tuyệt chiêu, chúng đột nhập vào lấy trộm nhiều tài sản rồi nhanh chân tẩu thoát.

Khi chủ nhà phát hiện nhà bị trộm đột nhập đã tiến hành kiểm kê tài sản và cho biết một khối lượng tài sản lớn đã bị đánh cắp. Theo trình báo của chủ nhà, bọn trộm lấy đi túi xách hiệu LV giá hơn 120 triệu đồng, 14.000 USD, 320 triệu tiền mặt, nhiều thiết bị điện tử... Tổng thiệt hại của vụ trộm lên tới hơn 700 triệu đồng.

Sau khi xem xét tình tiết vụ án, các cán bộ điều tra đã đưa ra dự đoán rằng hai tên trộm có vẻ đã nghiên cứu và theo dõi biệt thự này từ lâu bởi chúng biết rất rõ kết cấu của nhà, canh thời gian chuẩn xác và còn chuẩn bị cả... chó cái để vô hiệu hóa chó bảo vệ. Để có thể đồng thời qua mắt bảo vệ canh cửa và đàn chó nhà nuôi gần như là một "nhiệm vụ bất khả thi" nhưng chúng vẫn thực hiện trót lọt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh để truy bắt băng trộm táo tợn này.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình truy bắt hai tên trộm.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ