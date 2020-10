Bảng giá vàng hôm nay 1/10/2020: Giá vàng 'quay đầu' giảm bất thường sau 2 phiên liên tiếp đi lên

Giá vàng thế giới 1/10/2020

Tính đến đầu giờ sáng hôm nay 1/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.887,8 USD/Ounce. So với ngày hôm qua, giá vàng giao thế giới giao ngay đã giảm khoảng 11 USD/Ounce.

Giá vàng hôm nay hiện cao hơn khoảng 377 USD/ounce so với hồi đầu năm 2020. Quy theo giá USD ngân hàng thì giá vàng thế giới hiện có giá khoảng 52.61 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, trên sàn giao dịch Comex, giá vàng thế giới giao tháng 12 hiện đang ở mức 1.893,5 USD/ounce, giảm 2 USD/ounce.

Giá vàng ngày 1/10 có xu hướng giảm mạnh do giới đầu tư lạc quan với triển vọng phục hồi kinh tế với loạt dữ liệu được phát đi từ nên kinh tế Trung Quốc.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Cụ thế, các chỉ số quản lý mua hàng của Trung Quốc cho tháng 9 được công bố trước đó trong ngày duy trì ở mức khả quan, giúp cho nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi sau tác động của dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, chỉ số quản lý mua hàng của Trung Quốc trong tháng 9 đạt 51,5, vượt mức dự báo 51,2 và vượt mức 51 của tháng 8; chỉ số PMI phi sản xuất của nước này đạt 55,9, tăng so với mức 55,2 của tháng 8.

Thực chất Giá vàng hôm nay còn chịu sức ép giảm giá do đồng USD bắt đầu ổn định và có phần đi lên so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Theo ghi nhận chỉ số đo sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với 6 loại tiền tệ chính thì đồng USD hiện đang ở mức 93.890 điểm giảm 0.04 điểm. Chỉ số đo lường sức mạnh của đồng USD trong giỏ các đồng tiền chính thanh toán quốc tế đã tăng 0,23% lên 94,142.

Trên lĩnh vực chính trị , sau khi ông Trump và Biden kết thúc cuộc tranh luận đầu tiên trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ, kênh CNN đã tiến hành khảo sát trên nhóm cử tri và kết quả có 56% nghiêng về ông Biden và 43% chọn ông Trump.

Bên cạnh đó việc các nước liên tục công bố các kết quả nghiên cứu vaccine COVID-19 và kế hoạch triển khai trên diện rộng càng củng cố tâm lý lạc quan của giới đầu tư về triển vọng phục hồi của nền kinh tế, điều này vô hình chung khiến giá vàng đi xuống.

Giá vàng trong nước 1/10/2020

Tình hình Giá vàng trong nước hôm nay, giá vàng 9999 tại thành phố HCM niêm yết ở mức 55.1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng miếng được tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI chi nhánh Hà Nội niêm yết ở mức 55.10 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.60 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước đang ở mức trên ngưỡng 55 triệu đồng/lượng

Tại công ty Phú Quý chi nhánh Hà Nội, giá vàng được niêm yết ở mức 55.25 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.60 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,20 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55,50 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cùng thời điểm, giá Vàng Rồng Thăng Long đang được giao dịch quanh mức 52.91 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 53.56 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng sáng nay ngày 1/10/2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ