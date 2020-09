Bảng giá vàng hôm nay 1/9/2020: Vàng chạm ngưỡng 57 triệu đồng/lượng và có dấu hiệu hồi phục

Giá vàng thế giới ngày 1/9/2020





Theo các chuyên gia dự đoán, đồng USD suy yếu, Trung Quốc và Nhật Bản cũng công bố nhưng thông tin cho thấy nên kinh tế đã có sự phục hồi sau đại dịch COVID-19. Giá vàng tương lai đã tăng 0.20% ở mức 1.978,85 USD/ounce. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, trên sàn giao dịch Kitco giá vàng thế giới đang giao động ở mức 1.970,1 USD/ounce, đã tăng lên 6 USD so với chốt giao dịch hôm qua. Trong khi đó, giá vàng trên sàn New York cũng đang ở mức 1.970 USD/ounce, tăng 7 USD so với phiên giao dịch liền kề.Theo các chuyên gia dự đoán, đồng USD suy yếu, Trung Quốc và Nhật Bản cũng công bố nhưng thông tin cho thấy nên kinh tế đã có sự phục hồi sau đại dịch COVID-19. Giá vàng tương lai đã tăng 0.20% ở mức 1.978,85 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Các nhà phân tích tại Commerzbank cho biết, mục tiêu của giá vàng là sẽ vươn cao đến ngưỡng 2.000 USD/ounce. Mặc dù đây không phải là việc có thể đạt được trong 1 sớm 1 chiều nhưng hiện vàng trên thế giới đang có sự phục hồi.

Các chuyên gia chiến lượng hàng hóa Ngân hàng Saxo, ông Ole Hansen nhận định, sự phục hồi của đồng USD sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm và lợi suất trái phiếu cao hơn đã khiến các nhà đầu tư rút khỏi thị trường vàng vào tuần trước.

Mặc dù Hansen nhận thấy sự biến động gia tăng của vàng trong ngắn hạn, nhưng ông vẫn lạc quan về mặt hàng kim loại này trong thời gian dài hạn.

Trong khi vàng đối mặt với nhiều nguy cơ rủi ro, các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities cho rằng, việc các quỹ đầu cơ quay trở lại với vàng chỉ là vấn đề thời gian.

Giá vàng trong nước ngày 1/9/2020

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 31/8, giá vàng trong nước được công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.45 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 57,40 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 450.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giữ giá mua và giá bán là 950.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đã chạm ngưỡng 57 triệu đồng/lượng

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng ở mức 56.45 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 57.19 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá bán và giá mua là 650.000 đồng/lượng.

Tại hệ thống của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC niêm yết giá vàng ở mức 56,05 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56,74 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Nhuận ở cả chi nhánh Hà Nội và TP HCM niêm yết giá vàng ở mức 56,45 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 57.2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 750.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng ở chiều bán ra.

Your browser does not support HTML5 video.

Giá Vàng Hôm Nay 1/9/2020

Xem thêm: Bảng Giá vàng hôm nay 31/8/2020: Vàng thế giới đã trở lại đường đua, sắp chạm ngưỡng 2.000 USD

Theo Phương Hoa/SKCĐ