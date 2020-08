Bảng giá vàng hôm nay 10/8/2020: Vàng lao dốc 'không phanh', nhanh chóng quay về mốc 59 triệu/đồng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, trong tuần qua, giá vàng đã nhanh chóng vượt ngưỡng 2.000 USD , có lúc lên đến hơn 2.89 USD/ounce với vàng giao tháng 12 trên sàn Comex. Tuy nhiên, vào phiên giao dịch cuối tuần ngày 7/8 giá vàng thế giới đã có xu hướng giảm nhiệt do các nhà đầu tư chốt lời, tạm thời kết thúc những ngày tháng đi lên trong suốt 2 tháng qua.

Phân tích về tình trạng giá vàng đảo chiều, các chuyên gia đưa ra những nhận định như sau: Ngòi nổ đầu tiên có thể kể đến vụ việc Tổng thống Mỹ Trump đã ký sắc lệnh cấm cửa các ứng dụng của Trung Quốc như Tiktok và Wechat tại thị trường này. Đồng thời vụ nổ chấn động toàn thế giới ở Lebanon cũng đã tác động đến thị trường vàng khiến giá vàng tăng lên gần 40 USD/ounce. Tuy nhiên đây mới chỉ là những nguyên nhân ngắn hạn, còn nguyên nhân sâu xa vẫn là do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cùng với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp mới là những nguyên nhân dài hạn.

Giá vàng lên xuống trong tuần qua

Nhằm đối phó với những khó khăn về kinh tế do dịch bệnh gây ra, chính phủ nước Mỹ và các nền kinh tế nhỏ hơn đồng loạt duyệt chi các khoản tiền lớn vào lưu thông, khiến giá vàng tăng mạnh. Giá vàng vốn có quan hệ rất mật thiết đối với nguồn cung tiền tệ khi lưu thông.

Hơn nữa hiện nay giá vàng được xem là kênh đầu tư lợi nhuận nhất. Trong tháng 8/2020 giá vàng thế giới tăng lên trên 40% trong khi thị trường bất động sản đi xuống do ảnh hưởng của dịch bệnh, lãi suất tiền gửi ngân hàng ngày càng giảm, thị trường dầu và chứng khoán đều không ổn định nên giới đầu tư đều dồn tâm huyết vào thị trường vàng. Ngoài ra việc giá vàng tăng quá cao đột ngột cũng khiến cho nhiều người muốn bán để kiếm lời.

Theo giới phân tích, khả năng điều chỉnh giá vàng ngày càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên các đợt điều chỉnh này đều được đánh giá là dấu hiệu tốt cho thị trường vàng vì nó cho phép tạo ra những cơ hội mua mới.

Chiến lược gia thị trường của SIA Wealth Management Colin Cieszynski đu nhận xét, "Các động lực tăng cơ bản với vàng vẫn tích cực, nhưng về mặt kỹ thuật, kim loại quý này đã ở ngưỡng quá mua. Vàng có thể gặp điều chỉnh trong ngắn hạn, kiểm tra lại ngưỡng tâm lý 2.000 USD hoặc điểm đột phá 1.925 USD trước đây".

Trên thị trường, tâm lý vẫn lạc quan, nhưng dự báo giảm đang xuất hiện nhiều hơn do lo ngại kim loại quý này có thể điều chỉnh vào tuần này. Kết quả cuộc khảo sát hàng tuần của Kitco cho thấy, các nhà phân tích Phố Wall đang chia phe về quan điểm giá vàng tuần tới. Trong 17 chuyên gia Phố Wall tham gia cuộc thăm dò, hai phe dự báo tăng và dự báo giảm có số người ủng hộ bằng nhau, đều là 7, 3 chuyên gia còn lại giữ quan điểm trung lập. Khác với các chuyên gia, các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn rất lạc quan vào vàng. Trong tổng cộng 2.430 ý kiến được khảo sát, 1.670 người được hỏi (69%), cho rằng vàng sẽ tăng giá trong tuần tới, 18% dự báo giảm và 13% giữ quan điểm trung lập.

Tuần trước, các chuyên gia từ Phố Wall và nhà đầu tư nhỏ lẻ đều đúng trong cuộc khảo sát của Kitco, khi đặt cược giá vàng tăng. Chốt tuần qua, hợp đồng vàng giao tháng 12 trên sàn Comex tăng 2,3% so với cuối tuần trước. Những nhà đầu tư lạc quan nhất dự báo giá vàng có thể đạt tới 2.100 USD/ounce vào tuần tới, đây cũng là mức cao nhất lịch sử.

Các chuyên gia cho rằng, cho đến giờ phút này, hầu hết để giá vàng tăng đều do việc ngân hàng trung ương in tiền nhiều hơn, lãi suất thấp, căng thẳng chính trị tiếp tục gia tăng và cuộc bầu cử sắp tới tại Mỹ.

Chuyên gia Richard Baker từ Eureka Miner Report phân tích, "Vàng đã giảm sau khi báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ vượt dự báo, nhưng các số liệu còn lại vẫn đang cho thấy tốc độ phục hồi đình trệ. Với các điều kiện hiện nay, vàng sẽ tăng tiếp vào tuần tới để lên mức 2.100 USD. Vẫn còn nhiều bất ổn và điều này tiếp tục là mối lo ngại khiến các nhà đầu tư tìm đến những tài sản trú ẩn an toàn".

Vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn cho giới đầu tư trong khi đồng bạc xanh đang bất ổn

Hơn nữa, lãi suất đang chuyển sang vùng tiêu cực cũng là một động lực lớn trong dài hạn cho vàng. Lãi suất thực kỳ hạn 5 năm của Mỹ đã xuống dưới -1,3% trong tuần này, kỳ hạn 10 năm là -1,1%. Lợi suất toàn cầu cũng đang giảm, một dấu hiệu củng cố đà tăng của vàng.

Nhà phân tích thị trường tại Kitco Jim Wyckoff dự báo, khả năng điều chỉnh có thể xuất hiện trong tuần tới. Bởi điều chỉnh là xu hướng tất yếu của thị trường. Đồ thị của giá vàng vẫn đang trong trạng thái đi lên và sẽ còn tiếp tục tăng.

Đà giảm của vàng được dự báo là sẽ không quá mạnh vì có rất nhiều nhà đầu tư đứng ngoài cuộc chờ tham gia thị trường. Và “một đợt điều chỉnh sẽ không thay đổi thực tế vàng sẽ còn tăng bởi, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có thể đưa ra những biện pháp hỗ trợ kinh tế mạnh hơn", Chiến lược gia trưởng tại Blue Line Future, Phillip Streible nhận định.

Bất cứ khi nào nền kinh tế thế giới bất ổn thì chúng ta đều được khuyên là đầu tư vào vàng. Vàng là thứ vốn vẫn được coi là nơi trú ẩn an toàn giúp chống lạm phát. Nhưng vàng cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro mà giới đầu tư không thế nào biết trước được.

Vàng có xu hướng tăng giá khi thị trường chứng khoán lao đao, điều này có thể hấp dẫn những người muốn kiếm tiền nhờ đoán đúng xu hướng thị trường. Tuy nhiên, theo như Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, vàng là loại tài sản không hề sinh lời, không có lợi suất như trái phiếu và cũng không có cổ tức như cổ phiếu.

Giá vàng trong nước

Giá vàng trong nước hôm nay 8/10/2020 cho thấy dù có sự đảo chiều giảm nhẹ trong 2 ngày vừa qua nhưng giá vàng cũng đã ghi nhận một sự tăng trưởng mạnh trong suốt 1 tuần qua.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 10/8, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 58.50 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 60.32 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước có sự giảm nhẹ

Tập doàn Vàng bạc Đá Quý Doji cũng niêm yết giá vàng ở mức 58.00 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 59,50 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày hôm qua.

Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC là 57.90 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 59.60 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá tăng khoảng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay 10/8

Theo Phương Hoa/SKCĐ