Bảng giá vàng hôm nay 10/9/2020: Vàng bất ngờ tăng giá sau bao ngày bị đồng USD kìm kẹp

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 10/9/2020

Hôm nay, trên sàn giao dịch Kitco, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 1.944,3 USD/ounce, tăng 6 USD so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trên sàn giao dịch New York giá vàng đang dừng lại ở mức 1.944,4 USD/ounce, cũng tăng ở mức tương tự.

Sự tăng giảm thất thường của giá vàng gắn với việc cổ phiếu công nghệ Mỹ giảm kỷ lục lần thứ 2 khiến thị trường Mỹ lao dốc. Trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường châu Á tiếp tục biến động trong phiên giao dịch sáng nay.

Điều này xuất hiện trong bối cảnh có nhiều thông tin hỗn hợp về đồng USD đang tăng, những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và thêm những bất ổn về việc nước Anh đang lên kế hoạch vi phạm luật pháp quốc tế đối với việc nước này rời khỏi EU.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Giá vàng tăng giá qua đêm cũng lúc đồng bạc xanh cũng tăng giá là điều không hề bình thường, vì giá vàng và đồng USD thường tăng giảm trái ngược nhau.

Các chuyên gia dự báo nếu giá vàng vẫn trụ vững ở ngưỡng trên 1.900 USD/ounce trong tuần này thì giá vàng sẽ có thể tiếp tục tăng dần lên đến mức 2.000 USD/ounce.

Tuy nhiên sự phục hồi này của giá vàng dường như là rất mong manh, Nhà phân tích Ole Hansen của Ngân hàng Saxo nói thêm: “Từ quan điểm kĩ thuật, chúng tôi cần vàng đóng cửa trên 1,950 USD để phe bò kiểm soát”.

Tại thị trường kim loại quý khác, giá bạc tăng 0,7% lên 26 USD, trong khi palladium tăng 0,8% lên 2.292 USD. Bạch kim tăng 1,8% lên 917 USD/ounce. Hôm thứ Ba (8/9), Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới đã thay đổi dự báo thị trường năm 2020 từ thặng dư sang thâm hụt.

Bảng Giá vàng trong nước hôm nay 10/9/2020

Tại thị trường vàng trong nước, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.75 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.25 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giảm 50.000 đồng/lượng theo chiều mua và đi ngang theo chiều bán trong phiên giao dịch gần nhất.

Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.80 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.24 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giảm 20.000 đồng/lượng theo chiều mua và 10.000 đồng/lượng theo chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng trong nước có sự biến động theo giá vàng thế giới

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.47 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 50.000 đồng/lượng theo chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng PNJ được niêm yết sáng nay ở mức 53.8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 54.3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty Vàng bạc phú quý niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 55.80 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.25 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 50.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch gần nhất.

Your browser does not support HTML5 video.





Theo Phương Hoa/SKCĐ