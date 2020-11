Bảng giá vàng hôm nay 11/11/2020: Vàng thế giới có dấu hiệu phục hồi sau phiên lao dốc hôm qua

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Tài xế xe tải mở cửa xe gây tai nạn khiến người phụ nữ ngã ra ngay trước đầu ô tô

Sự việc xảy ra tại Đà Lạt ngày 7/11, tài xế xe tải lúc mở cửa xe đã không quan sát cẩn thận dẫn đến va chạm với 1 người phụ nữ đi xe máy cùng chiều khiến người này ngã ra ngay trước đầu một chiếc xe ô tô khác.