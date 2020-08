Bảng giá vàng hôm nay 11/8/2020: Vàng trong nước ở mức 58 triệu đồng/lượng, vàng sẽ ngừng tăng giá?

Giá vàng thế giới phục hồi sau khi đã giảm giá

Trong phiên giao dịch hôm nay 11/8, giá vàng thế giới đang giao động quanh mốc 2.046 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo giá đồng đô la Mỹ ngân hàng có giá 58 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 50 nghìn đồng /lượng so với Giá vàng trong nước

Vàng thế giới tăng mạnh sau đợt giảm giá tuần trước. Căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung, từ các vấn đề kinh tế như: Công nghệ thương mại, tài chính và sự lây lan nhanh của đại dịch COVID-19 khiến cho giá vàng bị ảnh hưởng.

Theo tờ Reuters, giá vàng hôm qua 10/8 đã giảm do đồng USD tăng trưởng sau khi dữ liệu bảng lương Phi nông nghiệp của Mỹ tốt hơn mong đợi, trong khi các nhà đầu tư đang quan sát rất kỹ các cuộc đàm phán thương mai giữa Mỹ - Trung.

Biểu đồ lên xuống của giá vàng thế giới

Stephen Innes - Giám đốc chiến lược thị trường của Công ty Dịch vụ tài chính AxiCorp cho biết: "“Thông tin về đồng USD mạnh hơn đang đè nặng lên các quyết định của các nhà đầu tư, cùng với đó xu hướng chốt lời chốt lời sẽ nhiều hơn sau một đợt tăng giá lớn như vậy”.

“Rất có thể xảy ra sự điều chỉnh ở đây. Nó thực sự phụ thuộc vào cách nhìn nhận của thị trường về đồng USD tổng thể, kèm thêm sự leo thang thương mại Mỹ-Trung sẽ có lợi cho đồng USD”.

Tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng lên vượt mốc 2.000 USD/ounce. Trong phiên giao dịch ngày 7/8, giá vàng đã lên đến 2.072 OUD/ounce tương đương với 58.7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó nhiều người dự báo rằng giá vàng có thể tăng lên mức tiếp theo là 2.200 USD/ounce thậm chí có thể đạt đến 3.000 USD. Bởi hiện nay, đồng đô la Mỹ đang lao dốc, cộng thêm với căng thẳng Mỹ - Trung và dịch bệnh COVID-19 đang làm đảo lộn nền kinh tế Mỹ. Điều này buộc Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh phải đưa ra các gói kích thích kinh tế để giúp kiềm chế lạm phát.

Ở mức giá 3.000 USD/ounce giá vàng trong nước sẽ hướng tới một con số cao không tưởng đó là khoảng 85-86 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, người mua không nên tin vào điều này bởi nó chỉ là những đánh giá một chiều đến từ những người đầu cơ kinh doanh vàng.

Thế nhưng với bảng Giá vàng hôm nay 11/8/2020 chúng ta có thể thấy vàng hiện vẫn là một nơi trú ẩn an toàn. Thêm vào đó nhiều biến cố xảy ra trên thế giới trong năm nay cũng sẽ giúp giá vàng tăng hơn 33% trong năm nay.

Giá vàng trong nước giảm sâu

Bảng giá vàng hôm nay 11/8/2020 giá vàng trong nước liên tục tăng cao trong tuần trước. Thế nhưng từ cuối tuần vừa rồi cho đến nay giá vàng lại có sự đảo chiều và lao dốc không phanh. Hiện mỗi lượng vàng chỉ còn 56 - 58 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, thay vì ở mức 60 - 62.5 triệu đồng/lượng so với hôm thứ 6 ngày 7/8.

Các công ty Vàng bạc đá quý đều có sự điều chỉnh giá vàng theo giá vàng thế giới

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 11/8, giá vàng trong nước hôm nay được Công ty Vàng bạc đá quý PNJ ở cả 2 chi nhanh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giao đồng ở mức 56.6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 57.7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý SJC Hà Nội giá vàng trong nước được niêm yết ở mức 56.65 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 58.28 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 56.4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 57.8 triệu đông/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mức giá vàng ngày 11/8 ở mức 56.6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 58.0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước đã có sự giảm giá mạnh từ đầu tuần đến nay trong khi giá vàng thế giới không hề có sự biến động mạnh nào. Như vậy có thể thấy, trong khi giá vàng thế giới giảm có hơn 2 USD/ounce thì vàng trong nước đã giảm tới 4.5 triệu đồng/lượng (tương đương với khoảng 200 USD).

Giá vàng trong nước hiện nay đang ở mức 58 triệu đồng/lượng

Tuy nhiên giá vàng trong nước hôm nay đã có sự điều chỉnh về ngang giá vàng thế giới. Mặc dù cuối tuần trước giá vàng trong nước còn đắt hơn vàng thế giới tới 4-5 triệu đồng/lượng.

Tuần vừa qua, giá vàng trong nước liên tục được tăng giá với tốc độ chóng mặt khiến cả thị trường hoài nghi.

Các chuyên gia cho rằng giá vàng đã giảm trong ngày hôm nay, một phần đến từ tâm lý của người mua không còn "hứng thú" với điều này nữa kể từ khi giá vàng có dấu hiệu đảo chiều từ hôm thứ 7, một phần khác có thể đến từ sự can thiệp quá sâu đến từ cơ quan quản lý sau khi Ngân hàng Nhà nước tuần trước tuyên bố rằng sẽ có giải pháp và nguồn lực để giá vàng được bình ổn. Sáng nay, phía Ngân hàng đã tiếp tục phát đi thông điệp sẽ "theo sát biến động giá vàng thế giới và trong nước để kịp thời thông tin, khuyến cáo người dân, ổn định tâm lý thị trường, không để ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô".

Bảng giá vàng hôm nay 11/8/2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ