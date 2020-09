Bảng giá vàng hôm nay 11/9/2020: Vàng tăng 300.000 đồng/lượng sau 1 đêm nhưng vẫn chưa thế bứt phá

Giá vàng thế giới ngày 11/9/2020

Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng hôm nay giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 1.944 USD/ounce, giảm 3 USD so với phiên giao dịch gần nhất.

Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã triển khai các biện pháp kích thích chưa từng có với mức lãi suất thấp, đẩy giá vàng lên ở mức cao mới. Hiện vàng vẫn được coi như một công cụ chống lạm phát và giảm giá đồng đô la.

Hiện thị trường vàng đang chứng kiến một số động lực mua mới, cụ thể Bộ Lao động Mỹ cho biết số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã lên đến 884.000 người tính đến ngày 5/9 vừa qua. Nền kinh tế số 1 thế giới đang tiếp tục chịu nhiều tác động từ đại dịch COVID-19. Mặc dù số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống dưới 1 triệu người song con số 844 nghìn người cũng là một con số đáng lo ngại. Những lo lắng về thể trạng của nền kinh tế đã khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến một loại tài sản an toàn như vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Ngoài thông tin từ Mỹ, nhà đầu tư cũng có thêm động lực để đổ tiền vào vàng khi các cuộc họp chính sách ngày 10/9 theo hình thức trực tuyến, Hội đồng thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu đã quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt và các chương trình kích thích để ứng phó với cuộc khủng hoảng do COVID-19 gây ra.

Theo đó phía ngân hàng đã giữ nguyên mức lãi suất tái cấp vốn ở mức 0.25% và lãi suất tiền gửi ở mức -0,5%. Đồng thời chương trình mua trái phiếu khẩn cấp trong thời gian dịch bệnh trị giá 1.350 tỷ Euro tương đương với 1.600 tỷ USD cũng tiếp tục duy trì, dự kiến kéo dài đến cuối tháng 6/2021, hoặc cho đến khi ngân hàng Trung ương Châu Á đánh giá giai đoạn khủng hoảng do COVID-19 đã sắp sửa kết thúc.

Hiện nay thị trường vàng biến động khó lường trong bối cảnh USD có phần suy yếu so với nhiều đồng tiền khác. Cùng với đó, mặt hàng kim loại này tăng giá còn do căng thẳng Mỹ-Trung leo thang trong nhiều ngày qua, xuất hiện khắp các mặt trận, với diễn biến mới nhất là kế hoạch của Mỹ cấm các sản phẩm bông.

Theo báo cáo của Credit Suisse, giá vàng đang tiến gần hơn đến ngưỡng 2.075-2.080 USD/ounce. Xu thế giá vàng sẽ vẫn tăng cao do lãi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thấp và đồng USD giảm giá. Dự báo, giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn.

Giá vàng có thể sẽ được giao dịch ở ngưỡng 1.837-1.867 USD/ounce. Nếu giá vàng tiếp tục suy yếu thì nó có thể giảm xuống ngưỡng 1.765 USD/ounce, cũng có thể xuống 1.726 USD/ounce, theo nhận định của Credit Suisse.

Credit Suisse dự báo về khả năng giá vàng hãm đà tăng có được từ phân tích về những đợt tăng giá trước của vàng.

Chuyên gia Spivak cho biết các nhà đầu tư vàng cũng đang chờ đợi dữ liệu về chỉ giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ và cuộc chính sách họp hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Ngoài ra, giới phân tích dự đoán ECB không có động thái điều chỉnh đáng kể nào bởi cơ quan này đã hành động mạnh tay nhằm hỗ trợ nền kinh tế khu vực. Dự báo hồi tháng 6 của ECB là lạm phát trong quý III tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước còn quý IV là 0%.

Giá vàng trong nước ngày 11/9/2020

Hôm nay, giá vàng trong nước cũng có sự điều chỉnh theo giá vàng thế giới.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.100 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.60 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 350.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất.

Tại công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 56.180 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.55 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 380.000 đồng/lượng theo chiều mua và tăng 310.000 đồng/lượng theo chiều bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Vàng trong nước đồng loạt tăng 300.000 đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện tại đang niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.05 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.77 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 350.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.77 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 350.000 đồng/lượng theo chiều mua và tăng 300.000 đồng/lượng theo chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.

Tại Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội ở mức 56.15 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.55 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. tăng 350.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Phương Hoa/SKCĐ