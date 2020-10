Bảng giá vàng hôm nay 12/10/2020: Vàng tăng giá trong phiên đầu tuần, dự đoán sức mua tăng mạnh

Giá vàng thế giới 12/10/2020

Tại thị trường thế giới, theo Kitco News giá vàng đang được giao dịch quanh ngưỡng 1.930,6 USD/ounce. Tương đương với 54.00 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo giá USD tự do.

Nguyên nhân giá vàng thế giới có sự biến động là do Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vaccine ngừa COVID-19 sẽ không được mang ra thị trường trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay. Thêm nữa, ông cũng tuyên bố "Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt" cho đại dịch.





Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Tuy nhiên, đà giảm giá của vàng cũng bị hạn chết nhờ chứng khoán châu Á ổn định trở lại. Trước đó quyết định ngừng đàm phán gói cứu trợ kinh tế thứ 2 của ông Trump đã tạo ra một cú sốc lớn cho thị trường chứng khoán thế giới.

Việc đồng đô la Mỹ mất giá đã kéo giá kim loại quý đi lên. Trong bối cảnh lực tăng kỹ thuật mạnh giúp cho giá vàng đang dần lấy lại đỉnh cao.

Ngoài ra giá vàng còn được hỗ trợ bởi các mặt hàng dầu thô của Mỹ khi các giàn khoan ở Vịnh Mexico phải sơ tán để tránh bão Delta.

Giới đầu tư dự đoán giá vàng tuần tới sẽ có sự phục hồi. Một khảo sát mới nhất trên trang Kitco News về nhận định giá vàng từ tuần 31/8 - 5/9 cho thấy hầu hết các chuyên gia đều nhận định vàng sẽ tăng trong tuần này. Có tới 80% số chuyên gia của Wall Street và 57% số nhà đầu tư Main Street đều cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi đó 24% nhà đầu tư nhận định vàng xuống giá, còn lại 20% chuyên gia và 19% nhà đầu tư cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Giá vàng trong nước 12/10/2020

Hiện Giá vàng trong nước đang được giao dịch quanh ngưỡng như sau:

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.90 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.40 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng SJC ở mức 56.00 triệu đồng/lượng, 56.40 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.95 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.47 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội với mức 56.00 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.50 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay 12/10/2020

