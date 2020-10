Bảng giá vàng hôm nay 13/10/2020: Vàng giảm nhẹ trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ

Giá vàng thế giới 13/10/2020

Giá vàng thế giới hôm nay duy trì ở mức 1930.74 USD/ounce, tương đương 54,13 triệu đồng/lượng. Các nhà phân tích cho rằng, trong những ngày qua, giá vàng vẫn đang giao động ở biên độ khá ổn, bất chấp những diễn biến kịch tích xung quanh gói hỗ trợ kinh tế của Mỹ.

Thêm vào đó, đồng đô la Mỹ đang có dấu hiệu tăng trở lại, vượt xa mức thấp nhất trong 3 tuần so với phiên giao dịch trước đó. Đồng USD mạnh hơn có xu hướng chèn ép giá vàng khiến vàng đắt hơn đối với những người nắm giữ những loại tiền tệ khác. Chuyên gia cũng nhận định, nếu đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu thì vàng có thể "lên ngôi" bất chất tâm lý thị trường đang được cải thiện.

Diên biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Adrian Day Asset Management, ngài Adrian Day cho biết, diễn biến giá vàng hiện nay sẽ là "hai bước tiến, một bước lùi".

Bước lùi trước đợt tăng này có thể đã thu hút các nhà đầu tư trở lại thị trường. Một số nhà phân tích nhận thấy tiềm năng để vàng tăng cao hơn trong thời gian ngắn hạn. Tuy nhiên để phá vỡ mức 2000 USD/ounce thì hơi khó.

Cho đến thời điểm hiện tại vàng đã tăng hơn 27% và có xu hướng hưởng lợi từ gói kích thích kinh tế. Vì hiện nay vàng vẫn được xem là một hàng rào chống lạm phát an toàn. Về mặt kỹ thuật, vàng đang lấy lại sức mạnh với việc củng cố trên mốc 1.920 USD/ounce, điều này là một tín hiệu tích cực hỗ trợ cho giá vàng trong thời gian tới.

Ông Michael Hewson, trưởng nhóm phân tích thị trường tại CMC Markets UK, cho biết: “Chúng ta cần mua vàng vào thời kỳ giảm giá, vì vậy, triển vọng về việc tiếp tục tăng cường gói kích thích kinh tế sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ giúp hỗ trợ giá vàng”.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Joe Biden đang nới rộng khoảng cách so với ông Donald Trump. Theo kết quả thăm dò do Washington Post và ABC News, ông Biden dẫn trước 12 điểm, với tỷ lệ ủng hộ tương ứng là 53% và 41%.

Những mặt hàng kim loại khác cũng đang giảm giá, bạc giảm 0,4% xuống còn 25,03 USD/ounce, bạch kim giảm 0,6% xuống 880,50 USD và palladium giảm 0,2% lên 2,434 USD.

Giá vàng trong nước 13/10/2020

Trong phiên giao dịch sáng nay 13/10, Giá vàng trong nước được niêm yết ở các mức như sau:

Công ty Vàng bạc đá quý SJC Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội ở mức 55.95 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.47 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm khoảng 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với phiên giao dịch liền kề.

Giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch ở mức 53.51 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 54.16 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá không đổi ở chiều mua vào và giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền kề.

Vàng trong nước giảm nhẹ

Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng SJC ở mức 56.00 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.35 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC cũng có sự biến động ở cả 2 chiều mua và bán. Theo đó, giá vàng được mnieem yết ở mức 56.00 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.40 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 100 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua và bán so với phiên giao dịch liền trước.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá trên giảm 100.000 đồng/lượng theo chiều mua vào và giảm 150.000 đồng/lượng theo chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng PNJ được niêm yết ở mức 55,85 đồng/lượng ở chiều mua vào, 56,35 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay 13/10/2020

