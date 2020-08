Bảng giá vàng hôm nay 13/8/2020: Giá vàng liên tục `nhảy múa`, gây áp lực cho giới đầu tư

Bảng Giá vàng hôm nay 13/8/2020: Giá vàng thế giới đã lấy lại được đà phục hồi

Trong phiên giao dịch sáng nay 13/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang giao động quanh mốc 1.940 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo đồng USD có giá 55 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 1 triệu đồng so với giá vàng trong nước.

Theo thờ Reuters đưa tin, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng đã lấy lại được đà tăng trưởng sau khi đã giảm 6% so với phiên giao dịch trước đó. Thị trường chứng khoán hiện nay đã có dấu hiệu ngừng chệ do căng thẳng Mỹ - Trung leo thang đồng thời giới đầu tư cũng đang nghi ngờ về một đợt kích thích tài chính mới của Mỹ.

Giá vàng thế giới có sự phục hồi

Hiện cả hai Đảng là Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa cùng đang thảo luận về gói cứu trợ COVID-19. Tuy nhiên sau 2 tuần thảo luận vẫn không đi đến kết quả, các nhà lập pháp Mỹ vẫn không tìm được tiếng nói chung.

Ngoài ra, các số liệu thống kê mới nhất cũng cho thấy nền kinh tế Anh đã suy giảm 20.4% trong 2 tháng từ tháng 4-6/2020.

Ông Jigar Trivedi, nhà phân tích hàng hóa tại công ty môi giới đầu tư Anand Rathi Shares tại Mumbai ở Ấn Độ cho biết, chính việc nước Anh rơi vào tình trạng suy thoái đã hỗ trợ cho sự phục hồi của giá vàng.

Tuy nhiên việc đồng bạc xanh tăng giá cũng là nguyên nhân khiến giá vàng bị đè nặng. Các nhà đầu tư vẫn theo dõi các cuộc thảo luận về gói kích thích kinh tế của Mỹ và những căng thẳng trong quan hệ Mỹ Trung.

Kyle Rodda - nhà phân tích của công ty tư vấn đầu tư IG Markets cho biết lớp mây mù phủ lên thị trường vàng đã bị gió thôi bay và nhà đầu tư đang trở lại. Các chuyên gia cũng lưu ý chưa có dấu hiệu gì cho thấy vàng đã chạm đáy.

Mức tăng của vàng từ đầu năm đến nay vẫn giao động khoảng 28%, khi các nhà đầu tư coi loại kim loại quý này là một hàng rào chống lạm phát và phòng vệ trước những bất ổn về kinh tế, chính trị

Nhà phân tích Warren Patterson của ngân hàng ING bày tỏ quan điểm cho rằng khi các ngân hàng trung ương vẫn duy trì chính sách tiền tệ nơi lòng thì giá vàng có cơ hội quay trở lại mức 2.000 USD/ounce.

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới cũng đang có dấu hiệu phức tạp khi trên toàn thế giới có tới 736.577 người tử vong. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá vàng cứ lên xuống thất thường như thời tiết.

Giá vàng trong nước

Tại thị trường vàng trong nước, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, gia vàng đã giảm không phanh có lúc xuống đến 50 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 4.5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm.

Tới 9h30 giá vàng trong nước một lần nữa rớt giá thảm hại và chọc thủng nhiểu ngưỡng quan trọng. giá vàng SJC được mua vào ở mức rất thấp chỉ ở mức 47.62 triệu đồng/lượng, và bán ra ở mức 51.47 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm giá mạnh vào buổi sáng ngày 12/8 thì đến chiều giá vàng lại có sự hồi sinh theo đà của giá vàng thế giới. Mỗi lượng vàng đắt lên tới 3 triệu đồng/lượng so với lúc sáng.

Đến lúc 16h15 cùng ngày, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 52.56 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào (tăng 1,86 triệu đồng/lượng), và 56.40 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra (tăng 3,4 triệu đồng/lượng).

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 53.5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3.6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch đầu giờ sáng.

Giá vàng hiện nay đang liên tục "nhảy múa" khiến nhiều chuyên gia nhân định giá vàng trong nước giảm mạnh hơn thế giới do tình trạng đầu cơ không còn phổ biến như trước kia. Ngân hàng nhà nước gần đây cũng khẳng định có nguồn lực để bình ổn thị trường vàng.

Trong phiên giao dịch sáng nay ngày 13/8, Công ty Vàng bạc đá quý PNJ chi nhánh Hà Nội và TP HCM niêm yết giá vàng ở mức 53.20 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.20 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng SJC Hà Nội hôm nay được niêm yết ở mức 52.56 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.40 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng SJC hôm nay

Công ty Vàng bạc Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 53.8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty Vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 54.00 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.35 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng PNJ sáng nay

Biên độ chênh lệch giá vàng giữa hai chiều mua vào và bán ra ở các Công ty Vàng bạc đá quý hiện nay như sau: Vàng Bảo Tín Minh Châu là 2.4 triệu đồng/lượng, tại công ty Phú Quý là hơn 2.35 triệu đồng/lượng, tại SJC là 3.84 triệu đồng/lượng và PNJ là 3 triệu đồng/lượng. Mức giá mưa vào giữa các nhà vàng cũng chênh lệch đến hơn 1 triệu đồng.

Tình hình này cho thấy các nhà vàng đang đẩy rủi ro về sự biến động của kim loại quý cho người mua. Chỉ tính riêng việc nhà đầu tư xuống tiền mua vàng trong thời điểm này đã lỗ gần 4 triệu đồng/lượng theo mức giá mà Tập đoàn SJC đưa ra.

Giá Vàng Hôm Nay 13/8/2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ