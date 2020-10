Bảng giá vàng hôm nay 14/10/2020: Vàng thế giới 'rơi tự do', mất tới 31 USD/ounce so với sáng qua

Giá vàng thế giới 14/10

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên sàn giao dịch Kitco ở mức 1.891,9 USD/ounce, giảm hơn 30 USD so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, giá vàng trên sàn giao dịch New York cũng đang chạm ngưỡng 1.891,8 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay đã cao hơn khoảng 382 USD/ounce so với đầu năm 2020. Quy đổi theo giá ngân hàng chưa tính thuế và phí thì giá vàng thế giới hiện nay khoảng 52,63 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Vàng giao tháng 12/2020 trên sàn giao dịch Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.895,7 USD/Ounce, giảm khoảng 33 USD so với cùng thời điểm ngày 13/10.

Nguyên nhân khiến giá vàng ngày 14/10 giảm mạnh chủ yếu do giới đầu tư đẩy mạnh dòng vốn sang các kênh đầu tư rủi ro khi triển vọng phục hồi kinh tế Mỹ tốt hơn các dự báo đưa ra trước đó.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: “Sự trì trệ của Washington đối với gói kích thích tài chính đã gây áp lực lên các tài sản như vàng đang dựa vào sự suy yếu của USD cho làn sóng hỗ trợ tiếp theo”.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Mỹ sẽ suy giảm 4,3% trong năm 2020 nhưng sẽ tăng 3,1% trong năm sau. Đây là con số không mấy khả quan đối với nền kinh tế của quốc gia này nhưng nhìn chung thì nó cũng đã tốt hơn rất nhiều so với các dự báo trước đó.

Gói hỗ trợ kích thích kinh tế tạm thời mới theo đề xuất của Nhà Trắng với Quốc hội Mỹ đang vấp phải sự phản đối của Hạ viện Mỹ. Theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thì gói hỗ trợ, kích thích này không đáp ứng được các nhu cầu.

Diễn biến này đã thúc đẩy đồng bạc xanh tiếp tục tăng mạnh, đồng thời khiến Giá vàng hôm nay giảm mạnh. Theo ghi nhận, chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đứng ở mức 93,528 điểm.

Giá vàng trong nước 14/10

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 55.95 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.47 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức 55.9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng PNJ ở mức 55.95 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.45 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC cũng đang chạm ngưỡng 56 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.35 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng 9999 tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết ở mức 56 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay ngày 14/10/2020|Vàng SJC, vàng 9999, vàng 24k, 18k, 14k, 10k quay đầu sụt giảm

Theo Phương Hoa/SKCĐ