Bảng giá vàng hôm nay 14/8/2020: Giá vàng có sự tăng nhẹ nhưng giới đầu tư vẫn chưa dám liều

Giá vàng trong nước hiện đang có sự chênh lệch khá lớn giữa giá mua và giá bán. Như vậy có thể thấy nếu người mua vàng ở thời điểm vàng xuống giá ở mức 51 - 52 triệu đồng/lượng thì bán ra ở thời điểm này mới có lãi. Còn những người mua vàng ở mức giá đầu giờ chiều hôm qua thì vẫn đang chịu lỗ 2-3 triệu đồng/lượng nếu bán ra tại thời điểm này.

Ngoài ra, nếu giá vàng thế giới có sự điều chỉnh thì vàng trong nước cũng sẽ điều chỉnh mạnh hơn. Khi đó nếu thấy giá vàng có sự bất ổn thì người dân sẽ có xu hướng bán vàng ra nhiều hơn là mua vàng.

Giá vàng trong nước có sự tăng nhẹ

Trong phiên giao dịch sáng nay 14/8, giá vàng đã có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại.

Sáng nay, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đã niêm yết giá vàng SJC tại hà Nội là 53.18 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 620.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá Vàng Rồng Thăng Long ở mức 51.76 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 53.86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1.4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá vàng SJC tại công ty này cũng có sự thay đổi, theo đó giá vàng SJC được niêm yết ở mức 53,80 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55,60 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI cũng niêm yết giá vàng ở mức 53.65 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.40 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Với sự chênh lệch thất thường giữa giá mua và giá bán này, các chuyên gia đã đưa ra lời cảnh báo với các nhà đầu tư và người mua vàng tích trữ đó là, nếu mua vàng trong giai đoạn giá vàng thế giới đang ở đỉnh cao thì nguy cơ rủi ro là rất lớn, bởi lúc nào giá vàng cũng có thể quay đầu và khiến người mua chịu lỗ nặng.

Giá vàng thế giới

Sau phiên tăng mạnh vào hôm 7/8, giá vàng thế giới đã liên tục đảo chiều. Tính tới hôm qua 13/8, giá vàng thế giới giao động ở mức 1948.05 USD/ounce.

Sáng nay, giá vàng thế giới đã có sự tăng trưởng trở lại sau cú lao dốc không phanh ở những phiên giao dịch trước đó. Tới 8h30 sáng 14/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1957 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 năm 2020 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1963 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng giảm thất thường

Giới đầu tư bắt đầu đặt cược vào một đợt tăng giá mạnh thứ 2 của giá vàng. Theo đó, nguyên nhân khiến vàng tăng giá như hiện nay đều là do căng thẳng Mỹ - Trung, đồng đô la Mỹ đã tăng giá trở lại, thông tin nước Nga đã chế tạo ra vaccine phòng ngừa COVID-19 và sẽ được bán rộng rãi ra thị trường vào cuối năm nay,...Tất cả những điều này đã khiến cho giá vàng trở nên cao ngất ngưởng.

Giá vàng trên thế giới sẽ có dấu hiệu ổn định nhưng lại có những dự báo cho rằng đợt giảm giá này có thể là cơ hội cuối cùng để cho các nhà đầu tư bắt đầu mua vào.

Trên Kitco, Goehring & Rozencwajg Associates đưa ra nhận định cho rằng, vàng đã có một đợt tăng giá mạnh kéo dài từ 1.050 USD/ounce lên trên 2.050 USD/ounce. Do vậy, mức điều chỉnh có thể lên tới 50% thì giá sẽ về khoảng 1.500-1.700 USD/ounce trước khi vào một đợt tăng mới mà đích đến có thể lên tới 15.000 USD/ounce (420 triệu đồng/lượng) vào cuối thập kỷ.

Còn theo TheGoldForecast, giá vàng giảm mạnh hôm thứ Ba vừa qua tới gần 6% chỉ là một đợt điều chỉnh giảm và chưa hề phá vỡ xu hướng tăng dài hạn của mặt hàng này.

Trước đó, Ngân hàng Saxo Bank A/S đã đánh ra trên Bloomberg, mức giá vàng giảm trong phiên vừa qua là “quá đà”. Theo đó, sự điều chỉnh không phải là tín hiệu kết thúc xu hướng tăng giá của mặt hàng kim loại này. Đại diện của DoubleLine Capital LP cũng kỳ vọng vàng sẽ lên các mức cao hơn.

Theo Phương Hoa/SKCĐ