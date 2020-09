Bảng giá vàng hôm nay 14/9/2020: Vàng trong nước giao dịch quanh ngưỡng 56 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 14/9/2020

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.942 USD/ounce, tăng 2 USD so với phiên giao dịch sáng qua.

Adrian Day chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Adrian Day Asset Management cũng nhận thấy giá vàng đang đứng rất vững kể từ đầu tháng 8 tới nay.

Các gói kích thích kinh tế khiến lạm phát tăng cao sẽ tiếp tục gây áp lực lên lãi suất thực, vốn làm một mỗi trường lý tưởng cho giá vàng tăng. Tuy nhiên trong thời gian ngắn hạn các nhà đầu tư vẫn tin vào sức mạnh của đồng USD.

Bảng giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 28% do được hỗ trợ bởi các gói kích thích lớn từ các ngân hàng trung ương toàn cầu và cũng bởi vì kim loại này được coi là rào cản chống lạm phát và giảm giá tiền tệ trong bối cạnh nền kinh tế bị khủng khoảng do đại dịch.

Trong một cuộc khảo sát giá vàng hàng tuần trên trang Kitco News cho thấy thị trường vẫn đang ở trạng thái trung lập trong ngắn hạn, áp lực lạm phát gia tăng khiến giá vàng trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Cuộc khảo sát cũng cho thấy có 5 chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong tuần này, 3 người dự báo là giá vàng sẽ giảm và 6 người đưa ra ý kiến trung lập.

Còn trên Main Street, tổng cộng 1.359 phiếu bầu trong một cuộc thăm dò trực tuyến. Trong số này, 926 người cho rằng vàng sẽ tăng giá vào tuần tới. 205 người khác nhận định giá sẽ thấp hơn và 228 phiếu có ý kiến trung lập.

Theo chiến lược gia thị trường cấp cao Daniel Pavilonis tại công ty tư vấn RJO Futures, giá vàng thậm chí có thể chạm mức 2.300 USD/ounce vào cuối năm do sự bất ổn trên thị trường chứng khoán, nền kinh tế toàn cầu và cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 11 ở Mỹ.

Còn ở ngắn hạn, Darin Newson, chủ tịch của Darin Newsom Analysis cho biết, ông dự báo giá vàng giảm vì biểu đồ kỹ thuật cho thấy thị trường khá nặng nề. Newson dự đoán rằng đồng đô la Mỹ mạnh lên sẽ đẩy vàng xuống dưới 1.900 USD/ounce trong tuần tới.

Giá vàng trong nước hôm nay 14/9/2020

Tại thị trường vàng trong nước, Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.15 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.55 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, không thay đổi gì nhiều so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.16 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.50 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 30.000 đồng/lượng theo chiều mua và tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất.

Thị trường vàng trong nước không có nhiều thay đổi

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.85 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.57 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Không thay đổi gì nhiều so với phiên giao dịch gần nhất.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội ở mức 56.12 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.50 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Về cơ bản thì tuần qua thị trường vàng không có nhiều biến động, Giá vàng trong nước chủ yếu giao dịch quanh ngưỡng 56 triệu đồng/lượng nhưng chưa chạm tới 57 triệu đồng/lượng. Nhu cầu giao dịch vàng không có sự đột biến, do các nhà đầu tư đang nghe ngóng.

Theo Phương Hoa/SKCĐ