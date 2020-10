Bảng giá vàng hôm nay 15/10/2020: Vàng lên xuống thất thường, loay hoay tìm hướng đi

Giá vàng thế giới 15/10/2020

Theo ghi nhận lúc 7h sáng ngày 15/10 theo giờ Việt nam, giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco đang ở quanh ngưỡng 1.898,7 USD/ounce, tăng 7 USD so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, giá vàng trên sàn giao dịch New York đang giao dịch ở mức 1.901,2 USD/ounce, tăng 9,5 USD.

Giá vàng thế giới phục hồi sau mức giảm mạnh ngày hôm qua. Điều này là do đồng đô la Mỹ bắt đầu suy yếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm chuẩn thúc đẩy vàng tăng giá.

Người đứng đầu mang chiến lược hàng hóa tại TD Securities, ngài Bart Melek cho biết: "Việc đồng USD mất giá, lợi suất thấp hơn đang hỗ trợ giá vàng. Chúng tôi nhận thấy một làn sóng mua mới đang hình thành sau khi các nhà đầu tư đã bán tháo "hơi quá tay" vào ngày hôm qua".

Hiện giá vàng đang trong đà tăng trưởng sau nhiều ngày xuống giá

Ông cũng chia sẻ thêm: "Triển vọng của giá vàng vẫn rất tốt. Cho dù bất kể ai sẽ dành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng - đảng Dân chủ hay Cộng hòa... thì thực tế nước Mỹ vẫn cần một gói kích tài chính. Tuy chưa có thông tin cụ thể song chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được một gói kích thích trong thời gian tới".

Trong suốt nhiều ngày qua, yếu tố kìm hãm đà tăng trưởng của giá vàng không chỉ đến từ việc đồng USD tăng giá, mà còn đến từ những thông tin bất lợi của gói kích thích tài chính. Giới đầu tư ồ ạt bán tháo vàng do Hạ Viện và Thượng Viện Mỹ đạt được thỏa thuận về gói hỗ trợ kinh tế giá 1.800 tỷ USD ngày càng thấp, khó có thể hoàn thành được trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngã ngũ.

Hiện tốc độ hồi phục nền kinh tế của Mỹ đang chậm hơn so với dự báo, đặc biệt là ngành hàng không và du lịch tiếp tục chịu những thiệt hại nặng nề. Điều này cho thấy thị trường Mỹ đang cần động lực để thúc đẩy và nếu các biện pháp kích thích đến chậm sẽ tạo ra một cuộc sa thải mới làm tăng tỷ lệ thất nghiệp ở quốc gia này lên cao.

Mới đây Bộ Lao động Mỹ đã công bố số liệu mới cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) trong tháng 9 tăng 0,4%, cao hơn so với hồi tháng 8 và vượt con số dự báo. Chỉ số này đã phản ánh được tình trạng chi phí sản xuất thành phẩm của doanh nghiệp, thông thường doanh nghiệp sẽ chuyển những khoản chi phí gia tăng này cho người tiêu dùng, đồng nghĩa với việc giá cả sẽ leo thang. Khi lạm phát gia tăng, lãi suất thấp thì giá vàng sẽ được đẩy mạnh.

Chiến lược gia trưởng tại State Street Global Advisors đưa ra lời nhận định về giá vàng, ông cho biết: "Hiện tại thế giới còn quá nhiều bất ổn, đơn cử như về vĩ mô, kinh tế và chính trị . Tất cả những yếu tố này đang là bàn đạp để vàng bật tăng cao hơn. Rất khó để bi quan về vàng trong dài hạn".

Giá vàng trong nươc 15/10/2020

Ở thị trường vàng trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 14/10, giá vàng SJC đang có xu hướng giảm ở hầu hết các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc, dao động trong khoảng 100.000 - 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng PNJ đang được niêm yết ở mức 55.85 triệu đồng/lượng ở chiều mua vàng, 56.25 triệu đồng/lương ở chiều bán ra.

Giá vàng SJC Hà Nội đang bán với giá 55.80 triệu đồng/lượng ở chiều muya vào, 56.32 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Bảng giá vàng trong nước hôm nay 15/10

Tại Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng ở mức 55,85 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.15 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI giá vàng trong nước vẫn đang dừng chân ở mức 55.9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại tập đoàn Phú Quý đang mua vàng SJC vào với giá 55,85 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 56,15 triệu đồng/lượng.

Giá Vàng Rồng Thăng Long hôm nay cũng đang dừng chân ở mức53,18 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 53,88 đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với phiên liền trước.





Giá vàng sáng nay ngày 15/10/2020

