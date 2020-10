Bảng giá vàng hôm nay 16/10/2020: Vàng chịu sức ép khi đồng bạc xanh tăng giá trở lại

Giá vàng thế giới 16/10/2020

Theo ghi nhận trong sáng nay, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đang giao dịch ở mức 1.907,5 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với phiên giao dịch hôm qua.

Gía vàng hôm nay đã cao hơn khoảng 403 USD/ounce so với đầu năm 2020. Quy theo giá USD ngân hàng thì giá vàng thế giới có giá 53.12 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng thế giới theo ghi nhận trên sàn giao dịch Comex giao tháng 12/2020 đang giao dịch ở mức 1.912,0 USD/Ounce, tăng 3,7 USD/Ounce trong phiên và tăng khoảng 10 USD so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Giá vàng hôm nay tăng mạnh chủ yếu do kỳ vọng tăng trường kinh tế của giới đầu tư giảm mạnh khi thông tin gói hỗ trợ kinh tế trị giá 1.800 tỷ USD của Mỹ bị từ chối. Đàm phán Brexit đang bế tắc cũng khiến cho nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều rủi ro lớn.

Trong diễn biến mới nhất ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo châu Âu đã yêu cầu Anh nhượng bộ về các quy tắc thương mại để hai bên có thể khơi thông các cuộc đàm phán đang bế tắc. Đề nghị này đã làm Anh tức giận và khiến cho cuộc đàm phán rơi vào tình thế nguy hiểm.

Hiện nay dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và đe dọa đến sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu.

Mặc dù vậy Giá vàng hôm nay cũng bị đồng bạc xanh kìm hãm. Theo ghi nhận, chỉ số đo được của đồng USD so với 6 loại tiền tệ chính đứng ở mức 93,812 điểm, tăng 0,48%.

Trong khi đó tại thị trường Mỹ, Quốc hội nước này còn khá xa với gói hỗ trợ mới cho người dân nước này. Điều này đã ảnh hưởng mạnh tới tâm lý của các nhà đầu tư chứng khoán.

Vàng giảm giá còn do giới đầu tư bán mặt hàng này để bù lỗ hoặc phòng ngừa cho việc chứng khoán giảm giá.

Giá vàng trong nước 16/10/2020

Tại thị trường vàng trong nước, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, tại các cửa hàng tại Hà Nội, giá vàng 9999 giảm khoảng 50-100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC khu vực Hà Nội niêm yết ở mức 55.75 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.25 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn tại chi nhánh TP.HMC niêm yết giá vàng ở mức 55.75 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.25 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng trong nước đang giao dịch quanh ngưỡng 55 triệu đồng/lượng

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC chi nhánh Hà Nội ở mức 55.70 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.22 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá Vàng Rồng Long cũng đang được giao dịch ở mức 53.36 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 54.06 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Gía vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu cũng đang dừng lại ở mức 55.88 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.16 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng PNJ cũng đang ở niêm yết ở mức 54.45 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 53.95 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá Vàng Hôm Nay 16/10/2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ