Bảng giá vàng hôm nay 16/9/2020: Vàng tăng giá chậm chạp do sức mua yếu

Giá vàng thế giới hôm nay 16/9/2020

Trong phiên giao dịch lúc 6h sáng hôm nay, trên sàn giao dịch Kitco, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh mức 1953.70 - 1954.70 USD/ounce.

Trong khi đó thị trường chứng khoán toàn cầu đã bắt đầu tăng điểm trong đêm. Nhiều thị trường chứng khoán đã hồi phục trở lại. Những tín hiệu đáng mừng từ vaccine COVID-19 và những vụ mua bán sáp nhập cổ phiếu gần đây đang thúc đẩy nhà đầu tư rót tiền vào.

Giới đầy tư đang chú ý tới bài phát biểu của Jerome Powell - chủ tịch Cụ dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sau cuộc họp. Thị trường kỳ vọng ông sẽ đưa ra được những biện pháp để duy trì lạm phát cao hơn trong thời gian dài hơn, từ đó hỗ trợ cho giá vàng đi lên. Tuy nhiên theo giới phân tích thì giá vàng đang bị giới hạn bởi hi vọng phục hồi kinh tế.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Hiện đồng đô la Mỹ đã giảm khá mạnh vào đầu phiên một phần còn do đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc lên giá theo một định hướng mới của chính quyền Bắc Kinh và nhiều số liệu cho thấy kinh tế Trung Quốc đang có sự hồi phục nhanh hơn các nền kinh tế khác trên thế giới. Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 8 của Trung Quốc đã tăng 5.6 % so với cùng kỳ và tăng 1% so với hồi tháng 7.

Cuộc họp của Fed kéo dài từ hôm qua đến hôm nay cũng sẽ đưa ra những thay đổi chính sách theo hướng thúc đẩy lạm phát và giữ lãi suất ở mức thấp trong thời gian dài hơn.

Tuy nhiên, vàng cũng chịu áp lực giảm do thị trường chứng khoán tăng trở lại. Tại New York, giá dầu suy yếu kéo theo giá vàng cũng đi xuống. Hiện tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhận định nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ giảm sâu hơn trong năm nay so với dự báo trước đó do tác động của COVID-19.

Giá vàng trong nước hôm nay 16/9/2020

Giá vàng trong nước hôm nay có sự tăng nhẹ, Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.30 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.65 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 200.000 đồng/lượng theo chiều mua và tăng 150.000 đồng theo chiều bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 56.33 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.65 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 220.000 đồng/lượng theo chiều bán so với phiên giao dịch gần đây nhất.

Giá vàng trong nước có sự tăng nhẹ

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.15 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56/72 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch liền kề.

Tại Công Ty Phú Quý giá vàng SJC chi nhánh Hà Nội được niêm yết ở mức 56.30 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.70 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tawmg 200.000 đồng/lượng theo chiều mua và 250.000 đồng/lượng theo chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất.

Về cơ bản thì thị trường vàng trong nước cũng tăng theo giá vàng thế giới nhưng tốc độ tăng rất chậm do sức mua yếu và Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới. Đang chú ý, chênh lệch giá mua với giá bán đã được thu hẹp, chỉ còn khoảng 250.000 đồng/lượng.

Theo Phương Hoa/SKCĐ