Bảng giá vàng hôm nay 17/7/2020: Giá vàng phục hồi nhẹ giữa những bất ổn của nền kinh tế

Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ

Vào 6h sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đã tăng nhẹ 0,09% lên 1.797,60 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 ở ngưỡng 1,797,55 USD/ounce, tăng 0,06%.

Cùng với đó, giá đồng USD cũng tăng trở lại lên 96,270 điểm vào lúc 6h30 sáng nay (theo giờ Việt Nam), tăng 0,04% so với phiên giao dịch hôm qua. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,1387. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,08% lên 1,2559. Trong khi đó, tỷ giá yên Nhật giảm 0,02% so với USD.

Tại thị trường kim loại quý khác, Palladium đã tăng 0,3% lên 1.986,89 USD/ounce, trong khi bạch kim và bạc đồng loạt quay đầu, giảm lần lượt 0,7% và 0,5%, xuống còn 826,32 USD/ounce và 19,28 USD.

Giá vàng thế giới đã tăng nhẹ trở lại

Tờ Reuters cho hay, giá vàng quay đầu giảm nhẹ vào thứ Năm (16/7) sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu kiên định với các chính sách của mình, buộc các nhà đầu tư khóa lợi nhuận. Tuy nhiên, những bất ổn gây ra bởi dịch COVID-19 vẫn có những tác động nhất định vào đà tăng của vàng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, khi thị trường chứng khoán ở nhiều nước suy yếu, nhiều nhà đầu tư lo ngại sẽ xuất hiện một đợt bán vàng mạnh để bù lỗ chứng khoán như đã thấy trong đợt dịch hồi tháng 2 – 3 năm nay. Nhưng nhìn chung, về dài hạn, vàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá và sớm chinh phục những đỉnh cao mới khi mà các nước duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng.

Giá vàng trong nước ổn định

Giá vàng hôm nay Bảng 17/7/2020 tại thị trường trong nước không có nhiều biến động so với kết thúc phiên giao dịch chiều qua.

Vào lúc 8h sáng nay, tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC , niêm yết mua vào, bán ra ở mức 50,32 – 50,71 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại thị trường TP.HCM, giá vàng SCJ được niêm yết 50,32 – 50,69 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này không đổi so với kết thúc phiên giao dịch chiều qua.

Biểu đồ giá vàng SJC Hà Nội trong 30 ngày gần nhất

Tại DOJI Hà Nội, giá vàng đạt mức 50,35 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 50,55 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng tại DOJI TP. HCM vẫn ở tiếp tục ở mức 50,35 – 50,60 triệu đồng/lượng kể từ phiên giao dịch chiều qua.

Tại hệ thống PNJ, giá vàng chiều mua vào – bán ra vẫn ở mức 50,24 – 50,74 triệu đồng/lượng. Còn lại tại Maritime Bank và Vietin Bank Gold, giá vàng chiều mua vào ở mức thấp hơn một chút so với thị trường chung. Cụ thể, tại Maritime Bank, giá vàng đạt 49,95 – 50,95 triệu đồng/lượng (chiều mua vào – bán ra), trong khi giá vàng mua vào – bán ra niêm yết ở mức 49,77 – 50,56 triệu đồng/lượng.

