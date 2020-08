Bảng giá vàng hôm nay 17/8/2020: Giá vàng có sự 'hồi sinh', đang chờ thời cơ để bùng nổ

Giá vàng thế giới

Tính tới 6h sáng nay 17/8, giá vàng thế giới đang giao động quanh mức 1.949 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng hôm qua. Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng cao nhất là khoảng 1.952 USD/ounce.

Thời gian qua, thị trường vàng thế giới đã chứng kiến những phiên giảm giá sốc, dù có một chút phục hồi nhưng cũng không đáng kể. Nhìn chung giá vàng đã bị rớt tới 100 USD/ounce, từ mức 2.060 USD/ounce xuống còn có 1.949 USD/ounce.

Các chuyên gia và giới đầu tư vẫn hy vọng rằng trong tương lai giá vàng vẫn có thể được hồi sinh. Trên trang Kitco News có đưa ra một cuộc khảo sát, theo đó, giới phân tích phố Wall và phố Main đều dự đoán giá vàng sẽ cao hơn vào tuần tới.

Giá vàng thế giới đang có sự biến động từng ngày

Trong 13 chuyên gia của Phố Wall tham gia vào cuộc khảo sát này, có tới 8 người dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục đi lên, 2 người cho rằng giá kim loại quý này sẽ giảm và chỉ có 3 người có quan điểm giá vàng sẽ được bình ổn.

Trong số 2.407 người tham gia vào cuộc thăm dò trực tuyến tại Phố Main có tới 1.439 người (59,8%) nhận định giá vàng sẽ tăng; 527 người (21,9%) dự đoán giá vàng sẽ giảm và 441 người (18,3%) dự đoán thị trường vàng sẽ được bình ổn trong những ngày tới.

Khi xu hướng một chiều của vàng bị phá vỡ được cho là một sự điều chỉnh mang tính tích cực, tạo điều kiện để giá của kim loại quý này có thể tăng trở lại khi mà nhu cầu thị trường vẫn còn rất cao.

Các chuyên gia tin rằng, giá vàng sẽ tiếp tục tăng cho đến đến khi cuộc bầu cử tại Mỹ diễn ra. Afshin Nabavi - Phó chủ tịch của Quỹ giao dịch kim loại quý MKS SA cho biết: "Về mặt tâm lý, mức giá 1.900-1.925 USD một ounce là mức hỗ trợ tốt và 2.000 USD là mức kháng cự"

Cùng quan điểm, ngày Phillip Streible - Giám đốc chiến lược của Blue Line Futures, nhận định thị trường vàng mua vào bán ra hiện đang rất nhộn nhịp. Vì vậy ông Streible tỏ ra rất lạc quan về xu hướng tăng giá của vàng và cho rằng 1.900 USD và 1.874 USD là các mức hỗ trợ tốt, đồng thời nhiều khả năng giá vàng thế giới sẽ quay trở lại mức 2.000 USD.

Trong khi đó, ông Jeffrey Sica, người sáng lập công ty tư vấn đầu tư Circle Squared Alternative cho biết giá vàng vẫn có thể đạt mức cao nhất một lần nữa nếu Chính phủ Mỹ đạt được đồng thuận về một gói kích thích tăng trưởng kinh tế đáng kể.

Đặc biệt, những diễn biến phức tạp xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ khiến nhà đầu tư phải tìm một nơi trú ẩn an toàn như vàng.

Giá vàng trong nước

Tại thị trường vàng trong nước cũng có sự thay đổi đáng kể.

Trong phiên giao dịch sáng nay ngày 17/8/2020, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn PNJ chi nhánh Hà Nội và TP HCM niêm yết ở mức 54.30 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.10 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại SJC Hà Nội, giá vàng trong nước được niêm yết ở mức 54.30 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.18 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng miếng trong nước có sự tăng nhẹ

Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 54.30 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.90 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết Giá vàng hôm nay ở mức 54.20 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.00 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng miếng được tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 54.2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá giữa chiều mua và chiều bán là 1.8 triệu đồng/lượng.

Như vậy trong một tuần qua, mỗi lượng vàng SJC đều đã giảm 4.12 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và giảm 4.32 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Nếu so với thời điểm 10 ngày tới, lúc vàng lên cao tới 62.45 triệu đồng/lượng thì người mua vàng hiện nay đã bị lỗ tới 8.27 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC cũng có sự chênh lệch lớn giữa giá mua và giá bán thế nhưng trong tuần này đã giảm xuống 1 nửa so với khoảng cách 4 triệu đồng của tuần trước.

Giới chuyên gia dự đoán rằng, tuần này giá vàng có thể sẽ tăng nhẹ nhưng để quay lại mốc 62 triệu đồng/lượng thì cần một khoảng thời gian khá dài khi những dấu hiệu tác động đến giá vàng đã rõ ràng hơn.

Giá vàng hôm nay ngày 17/8/2020

