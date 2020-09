Bảng giá vàng hôm nay 17/9/2020: Giá vàng tăng trở lại trong khi đồng đô la Mỹ trượt giá

Giá vàng thế giới 17/9/2020

Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá vàng thế giới đã có sự thay đổi, vàng giao tháng 12 tăng 4.30 USD lên 1.970,50 USD/ounce, đây là mức giá cao nhất kể từ đầu tháng 9 đến nay. Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ 4, hợp đồng vàng giao ngay cộng 0.1% lên đến 1.958,29 USD/ounce.

So với nhiều ngày trước, Giá vàng hôm nay đã có sự khởi sắc sau dữ liệu doanh số bán lẻ tại Mỹ.

“Nhìn chung, vàng đã đi ngang kể từ khi đạt đỉnh hồi đầu tháng 8 vì các xu hướng khác thúc đẩy tăng cao dần mất đi sức hấp dẫn”, Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu tại BullionVault, chỉ ra rằng giá vàng hiện đang ở ngay giữa phạm vi 4 tuần qua. “Lợi suất trái phiếu sau lạm phát đang dao động ở mức -1% trong 10 năm, đồng USD ổn định từ đà suy yếu, và do đó dòng vốn đầu tư vào các quỹ giao dịch cạn kiệt từ những nhà đầu tư muốn bảo vệ vốn của họ bằng vàng”.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Trên sàn giao dịch Comex, hợp đồng bạc giao tháng 12 đã tăng lên 0.04% lên 27.476 USD/ounce. Hợp đồng paladi giao tháng 12 tăng 0.1% lên 2.417,60 USD/ounce. Trong khi đó, hợp đồng đồng giao tháng 12 giảm 0,07% xuống 3,061 USD/lb. Hợp đồng bạch kim giao tháng 10 cũng giảm 0,9% còn 973,50 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, đồng USD cũng đã tăng sau một thời gian dài suy yếu. Theo đó, FED sẽ theo đuổi chính sách giữ lãi suất thấp và kiểm soát lạm phát. Việc đồng bạc xanh giảm giá đã góp phần giúp giá vàng phục hồi.

Ngoài ra những tác nhân khác làm ảnh hưởng đến giá vàng có thể kể đến như: Đảng Dân chủ Mỹ tác động Quốc hội Mỹ để thiết lập dự luật viện trợ cho dịch COVID-19. Đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết vaccine phòng COVID-19 sẽ sẵn sàng có mặt trong vài tuần nữa. Mặc dù những tuyên bố này của ông vẫn chưa có gì là chắc chắn.

Giá vàng trong nước 17/9/2020

Giá vàng trong nước khá ổn định cho dù vàng thế giới liên tục bị biến động.

Hiện Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng ở mức 56.3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.25 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.75 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 50 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch liền kề.

Giá vàng trong nước khá bình lặng khi thị trường vàng thế giới biến động thất thường

Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.30 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.65 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 400 nghìn đồng/lượng.

Tại công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 56.33 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.65 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán ở mức 320 ngàn đồng/lượng.

Giá vàng PNJ ở Hà Nội và TP.HCM đang niêm yết ở mức 56.30 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.70 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay 17/9/2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ