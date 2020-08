Bảng giá vàng hôm nay 18/8/2020: Sức nóng của vàng đã quay trở lại, chạm mốc 56.5 triệu đồng/lượng

Bảng Giá vàng hôm nay 18/8/2020: Giá vàng thế giới xấp xỉ 2000 USD/Ounce

Trong phiên giao dịch sáng nay 18/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh mức 1.982 USD/ounce. Giá vàng quy đổi theo đồng USD ngân hàng có giá 56/1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 450 nghìn đồng/lượng so với Giá vàng trong nước so với phiên giao dịch chiều hôm qua 17/8. Theo tờ Reuters, trong phiên giao dịch đầu tuần qua, giá vàng đã có sự tăng nhẹ trở lại và duy trì trên mức 1.959 USD/ounce. Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố gần đây cho biết, doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng chậm lại trong tháng 7, chỉ tăng 1.2% so với tháng trước. Trong khi đó mức tăng trưởng của tháng 6 thậm chí đã lên tới 8.4%.

Nhiều chuyên gia cho biết doanh số bán lẻ của Mỹ trong quý 2 đã tăng lên nhờ vào gói hỗ trợ 600 USD/người/tuần, thế nhưng gói hỗ trợ này đã sớm kết thúc vào cuối tháng 7 vừa rồi. Đến nay các nhà lập pháp Mỹ vẫn không thể cùng nhau tìm được tiếng nói chung trong vấn đề đưa ra một gói kích thích kinh tế mới để đối phó lại với dịch COVID-19. Vì vậy doanh số bán lẻ có thể sẽ sụt giảm trở lại trong tháng 8 này.

Giá vàng thế giới đang chuẩn bị chạm mốc 2.000 USD/ounce

Bên cạnh đó, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra, điều này khiến các nhà đầu tư bắt đầu tìm cho mình một kênh trú ẩn an toàn như vàng.

Ilya Spivak thuộc DailyFx - chiến lược gia về tiền tệ cho biết, các nhà đầu tư vàng hiện nay đềy không sẵn sàng cho việc bán hết vàng, họ đang chờ đợi một biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang FOMC thuộc Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ, đồng thời xem xét những diễn biến mới tại các cuộc đàm phán về gói kích thích kinh tế Mỹ.

Một tin vui mới cho các nhà đầu tư đó là hiện Mỹ và Trung Quốc đã tạm hoãn việc đánh giá Thỏa thuận thương lại Giai đoạn 1. Thông tin này khiến cho đồng USD bị suy yếu, đồng thời đẩy giá vàng lên cao, cụ thể vàng đã tăng giá khoảng 28/4% tính từ đầu năm đến nay.

Mới đây, Warren Buffett - tỷ phú giàu thứ 4 thế giới bất ngờ quyết định đầu tư vào vàng sau một thời gian dài cho rằng loại mặt hàng này không tạo ra giá trị, điều này cũng là một trong những yếu tốt khiến giá vàng trở nên hot hơn bao giờ hết.

Các nhà đầu tư dự đoán, giá kim loại quý này có khả năng tăng lên mức trên 2.000 USD/ounce trước khi diễn ra cuộc họp của Fed và có thể lên đến 2.250 USD/ounce vào cuối năm nay.

Giá vàng trong nước đã có sự "hồi sinh", tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước cũng có sự thay đổi theo đà tăng trưởng của giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua 17/8, giá vàng trong nước đã có sự tăng mạnh ở cả hai chiều mua và bán.





Bảng giá vàng hôm nay 18/8/2020, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 55.1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào (tăng 1.250.000 đồng/lượng) và 56.77 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra (tăng 1.270.000 đồng/lượng). Khoảng cách giữ hai chiều mua và bán là 1.670.000 đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 55.2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Như vậy, chỉ với vài giờ đồng hồ, bảng giá vàng hôm nay 18/8/2020 trong nước đã tăng hơn 1 triệu đồng/lượng, người mua vàng đã có thể tìm kiếm cơ hội cho mình nhờ việc vàng tăng giá hôm nay.

Vàng trong nước đang có sự phục hồi lên đến 56.5 triệu đồng/lượng

Tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận chi nhánh Hà Nội và TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 55.3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.5 triệu đồng/lượng wor chiều bán ra.

Tại SJC Hà Nội bảng giá vàng hôm nay 18/8/2020 được niêm yết ở mức 55.1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng sáng nay ở mức 55.35 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.50 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Chủ tịch HĐQT Công ty SJC Phú Thọ, ông Trần Thanh Hải cho biết, giá vàng thế giới hiện nay đang trông chờ vào những gói kích cầu của Mỹ, đây sẽ là lần châm ngòi khiến giá vàng bùng nổ trong thời gian tới. Ngoài ra căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc cũng sẽ là yếu tố khiến vàng sẽ còn tiếp tục tăng giá.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, nếu như càng có nhiều quốc gia công bố chế tạo thành công vaccine chống COVID-19 thì giá vàng sẽ phải chịu sức ép lớn khiến giá vàng thế giới bị giảm, vàng trong nước từ đó cũng sẽ giảm theo.

Bảng giá vàng hôm nay 18/8/2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ