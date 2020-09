Bảng giá vàng hôm nay 18/9/2020: Vàng lao dốc, chịu thua trước áp lực của đồng bạc xanh

Giá vàng trong nước hôm nay 18/9/2020

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua 17/9, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 56.05 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.52 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là khoảng 470.000 đồng/lượng. So với phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng đã giảm tư 200.000 - 250.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.11 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.39 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 220.000 - 260.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán là khoảng 280.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng 9999 thương hiệu Vàng rồng Thăng Long cũng đang giao dịch ở mức 54.11 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 54.81 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 56 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.45 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và 50.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới ngày 18/9/2020

Trên thị trường quốc tế, chốt phiên giao dịch ngày 17/9, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, vàng giao ngay giảm 0.8% xuống còn 1.943 USD/ounce vào lúc 10h58 EDT. Giá vàng kỳ hạn của mỹ giảm 0.9% xuống còn 1.952 USD. Giá vàng châu Á cũng giảm mạnh giữa bối cảnh đồng USD tăng giá mạnh hơn sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự báo đà phục hồi kinh tế thuận lợi.

6h sáng hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng ngày 18/9 giao ngay tăng thêm 0.04% lên mức 1.945USD/ounce, vàng giao tháng 12 tăng 0.09 % lên 1.953 USD.

Như vậy giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần hồi phục, cuộc họp của Fed đã làm tiêu tan hi vọng của các nhà đầu tư về việc có thêm những biện pháp để kích thích hỗ trợ nền kinh tế sau ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo đó, phía Fed ra quyết định sẽ duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục gần bằng 0%, đồng thời cam kết duy trì phạm vi mục tiêu này cho đến khi thị trường lao động được cải thiện để đạt được việc làm tối đa và lạm phát ở mức mong muốn.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Chuyên gia phân tích Jim Wyckoff của Kitco Metals nhận định: “Nhiều người đã kì vọng sẽ rõ ràng hơn với các dự định Fed khi lạm phát tăng trong những tháng tới, mặc dù chúng tôi đang thấy áp lực bán đối với các kim loại quý”.

Chiến lược gia Margaret Yang thuộc DailyFx cho rằng, các nhà đầu tư hiện nay dường như không hứng thú tới cuộc họp vừa qua của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) khi Fed có vẻ không muốn bổ sung các biện pháp kích thích, giao dịch tiền tệ, hàng hóa và chỉ số thương mại cũng đang cải thiện. Theo chuyên gia này, “đó là lý do đã làm đồng USD mạnh lên và giá vàng giảm thấp hơn nữa”.

Ngoài ra, chỉ số đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn 1 tuần qua so với các đồng tiền chủ chốt khác trong rổ tiền tệ sau khi Fed phát đi tín hiệu ngày 16/9 rằng, họ kỳ vọng đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ sẽ sớm phục hồi sau đại dịch, tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm nhanh hơn so với dự báo trước đó.

Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) giữ ổn định chính sách tiền tệ và bày tỏ quan điểm về nền kinh tế, cho rằng không cần mở rộng các biện pháp kích thích kinh tế ngay lập tức để chống lại tổn thất từ tác động xấu của dịch bệnh.

Nhận định về diễn biến thị trường trong những ngày tới, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities Bart Melek, cho rằng: “Mặc dù thực tế là Fed khá ôn hòa, nhưng có vẻ như đối với thị trường vàng, điều đó vẫn chưa đủ ôn hòa. Có lo ngại rằng nếu không còn nới lỏng định lượng (QE), thì vàng có thể sẽ ít động lực hơn”. Trong khi đó, các tuyên bố thất nghiệp mới ở Mỹ vẫn tăng cao cho thấy thị trường lao động vẫn rất ảm đạm.

