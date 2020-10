Bảng giá vàng hôm nay 19/10: Giá vàng đầu tuần bị chững lại do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố

Giá vàng thế giới 19/10

Vàng 7h5 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.901 USD/ounce, tăng khoảng 2 USD/ounce so với phiên giao dịch tuần qua, giá vàng thế giới hiện đang ở mức 1.899 USD/ounce.

Trên sàn giao dịch Kitco, có 63% chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng vào tuần tới. Theo phân tích, đây là một giai đoạn yếu của giá vàng. Khi vàng giảm sẽ là cơ hội để các nhà đầu tư tích trữ mặt hàng kim loại quý này. Hiện vàng thế giới đang ở trên mức 1900 USD đây là một mức giá khiến các nhà đầu tư cảm thấy phấn khởi nhưng thị trường cần có sự điều chỉnh mới hấp dẫn hơn để các nhà đầu tư có cơ hội mua vào.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Hiện nay những yếu tố làm ảnh hưởng đến giá vàng, giới phân tích cho biết, Quỹ tiền tệ thế giới IMF dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 1,9% trong năm 2020, cao hơn so với hồi tháng 6/2020 khoảng 0.9 %.

Hôm nay 19/10, Trung Quốc sẽ công bố báo cáo kinh tế 9/9/2020. Dự báo các chỉ số tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng CPI, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI dự báo đều tăng, đây chính là yếu tố khiến giá vàng đi xuống.

Trước đó, Chính phủ Mỹ đã nâng mức đề xuất gói cứu trợ chống dịch COVID-19 lên tới 1.800 tỷ USD trong khi đó hy vọng các nghị sĩ Cộng hòa sẽ chí mạnh tay hơn.

Chuyên gia cho biết, nếu 2 bên đạt được thỏa thuận gói cứu trợ trước ngày bầu cử, cùng với các báo cáo kinh tế 9 tháng tại Mỹ được công với những khả quan sẽ khiến cho vàng mất giá sâu.

Bên cạnh đó, đồng đô la Mỹ tăng mạnh cũng là yếu tố gây trở ngại đến giá vàng. Trong một khảo sát của Wall Street về xu hướng của giá vàng trong tuần này thì có 63% số người được hỏi dự đoán giá vàng tăng vào tuần tới; 13% dự đoán giảm và 25% cho rằng giá kim loại quý sẽ đi ngang.

Giá vàng trong nước 19/10

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng đang được giao dịch quanh ngưỡng như sau:

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 54.85 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.20 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.86 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.16 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng trong nước đang giao dịch quanh ngưỡng 55-56 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.82 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.29 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Còn tại Phú Quý, giá vàng 9999 chi nhánh Hà Nội được niêm yết ở mức 55.45 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.20 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay 19/10

Theo Phương Hoa/SKCĐ