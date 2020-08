Bảng giá vàng hôm nay 19/8/2020: Giới đầu tư lại đang 'sốt xình xịch' khi vàng tăng giá trở lại

Giá vàng hôm nay, vàng thế giới vượt mức 2000USD/ounce

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 19/8, giá vàng hôm nay trên thế giới đang ở mức 1.986 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở quanh ngưỡng 2006 USD/ounce. Hôm qua, giá vàng thế giới đã cao hơn khoảng 30.6% so với nửa đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá của đồng Đô la Mỹ là khoảng 56.3 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 1.8 đồng/lượng so với Giá vàng trong nước

Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh tại thị trường Mỹ sau khi có sự tăng trưởng một cách ngoạn mục trên thị trường châu Á và châu Âu trước đó.

Vàng thế giới đang có dấu hiệu khởi sắc

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng đã có lúc vượt lên 2.015 USD/ounce do đồng USD giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Tuy nhiên chốt phiên giao dịch thì giá mặt hàng kim loại này lại giảm xuống còn 2.000 USD/ounce.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi một chính sách mới của Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed để có thể kiểm soát được lợi suất của trái phiếu và tránh lạm phát.

Nhiều người dự đoán rằng giá vàng sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào các quyết định của Fed và tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Tuy nhiên hầu hết các dự đoán đều cho rằng vàng vẫn đang theo đà tăng trưởng dài hạn, có thể lên đến 2.250 USD/ounce vào cuối năm nay. Các nhà đầu tư cũng cho rằng lợi suất trái phiếu thực đang giảm mạnh chính là yếu tố khiến giá vàng tăng phi mã.

Mặc dù vậy, từ tuần trước giá vàng thế giới đã có sự tăng trưởng chậm lại và giảm xuống còn khoảng 2000 USD/ounce. Vàng đã có lúc giảm xuống còn 1.942 USD/ounce, thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh cao là 2.074 USD/ounce (ngày 7/8).

Gần đây, giá vàng thế giới chịu áp lực do trái phiếu tăng, thông tin vaccine COVID-19 đã có những dấu hiệu tích cực, thông tin về cuộc bầu cử tại Mỹ và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chính là những yếu tố gây sức ép cho giá vàng.

Hoạt động xây dựng tại Mỹ cũng đang có sự phát triển, nhu cầu đầu tư vàng của các tổ chức lớn cũng vì thế mà tăng mạnh. Quỹ đầu cơ của nhà đầu tư Ray Dalio đã rót hơn 400 triệu USD vào quý II.

Nhà đầu tư Warren Buffett cũng đã quyết định đầu tư vào vàng sau một thời gian cho rằng mặt hàng này sẽ không tạo ra giá trị. Còn ông chủ tập đoàn Berkshire Hathaway đã bỏ ra 563 triệu USD để mua gần 21 triệu cổ phiếu của Barrick Gold - đây là công ty khai thác vàng lớn thứ 2 thế giới. Dù công ty đầu tư của Warren Buffett chỉ mua cổ phiếu chứ không mua vàng nhưng điều này cũng tác động mạnh đến tâm lý thị trường.

Theo các nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank, “Tâm lý sáng sủa hơn đối với vàng cũng được thể hiện rõ ràng từ việc, lần đầu tiên sau 7 ngày giao dịch, các quỹ ETF vàng được Bloomberg theo dõi đã đăng ký dòng vốn trở lại vào ngày hôm qua.”

Giá vàng hôm nay, vàng trong nước đã lên đến 58 triệu đồng/lượng

Theo đà tăng trưởng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng đã có sự tăng mạnh từ 56.5 lên 58.2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch sáng nay 19/8, giá vàng trong nước được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chi nhánh Hà Nội và TP.HCM niêm yết ở mức 56.5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, và 58 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng trong nước tăng giá, thị trường vàng lại sục sôi

Tại Công ty CP Vàng bạc đá quý SJC Hà Nội niêm yết Giá vàng hôm nay ở mức 56.5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 58.15 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng được niêm yết ở mức 56.92 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.18 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty Vàng bạc Phú Quý cũng niêm yết giá vàng hôm nay ở mức 56.9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 58.2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước thời gian này cho thấy giá vàng đang trong giai đoạn hết sức "lung lay" tăng thì nhanh và giảm cũng sâu, thị trường hiện nay có thể thấy là đang bị các nhà cái điều khiển. Vì vậy người dân và các nhà đầu tư nên cân nhắc trước khi quyết định mua bán vàng trong thời gian này. Hãy thường xuyên cập nhật theo dõi tình hình giá vàng để có được những quyết định đúng đắn và có lợi nhất.

Giá vàng hôm nay 19/8/2020

