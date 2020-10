Bảng giá vàng hôm nay 20/10/2020: Vàng tăng giảm thất thường trước cuộc bầu cử Mỹ

Giá vàng thế giới biến động mạnh

Trong 6h sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh mức 1.902 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với phiên giao dịch đầu giờ sáng qua. Chốt phiên giao dịch ngày 19/10 theo giờ Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 0.5% lên 1.908 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0.2% lên 1.910 USD.

Ngài Phillip Streible đã đưa ra dự báo: “Vàng đang được củng cố trước xu hướng giảm của USD và tin rằng một số loại gói kích thích sẽ được thực hiện trong 48 giờ tới”.

Giá USD hôm nay cũng giảm 0.5% so với các đối thủ khiến vàng trở nên ít đắt hơn so với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Trong khi đó giới đầu tư đang kỳ vọng vào một thỏa thuận trong quốc hội Mỹ giữa các thành viên Dân chủ Cộng hòa về một gói hỗ trợ mới cho quốc gia này.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vừa chốt hạn chót thêm 48h để xem 2 bên có đưa ra được thỏa thuận gói hỗ trợ COVID-19 trước khi diễn ra cuộc bầu cử tại Mỹ hay không. Đồng thời bày tỏ sự lạc quan về khả năng hai bên sẽ tiến hành thảo luận về vấn đề này.

Có thể thấy hiện nay, giá vàng thế giới đang lấy lại đà tăng trưởng sau khi có các thông tin tích cực từ kinh tế Trung Quốc. Mọi người đều hy vọng rằng sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc sẽ khiến cho nhu cầu mua vàng sẽ tăng trưởng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo giới phân tích giá vàng thế giới tiếp tục được hỗ trợ do sự bất ổn trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Yếu tốt tác động tới giá vàng trong thời gian tới có lẽ là diễn biến của cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ vào tháng 11 tới. Vòng tranh luận tiếp theo giữa 2 ứng cử viên là ông Trump và Joe Biden sẽ diễn ra vào ngày 22/10 tại thành phố Nashville, bang Tennessee.

Giá vàng trong nước giao động nhẹ

Hiện giá vàng trong nước cũng có sự giảm nhẹ. Chốt phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng tại trong nước đang được giao dịch quanh ngưỡng như sau:

Giá vàng 9999 được các cửa hàng vàng tại Hà Nội tăng nhẹ ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.80 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.20 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giảm khoảng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua so với phiên giao dịch liền kề.

Vàng trong nước có sự giảm nhẹ so với ngày hôm qua

Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu giá vàng SJC đang niêm yết ở mức 55.86 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.16 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.

Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện giá vàng SJC đang được giao dịch quanh mức 55.90 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.42 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 80.000 đồng/lượng theo chiều mua và 130.000 đồng/lượng theo chiều bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay 20/10/2020

