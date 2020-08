Bảng giá vàng hôm nay 20/8/2020: Giá vàng 'bốc hơi' cả triệu đồng/lượng khiến người mua vàng lao đao

Giá vàng trong nước giảm hơn 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước vừa mới có chút khởi sắc trở lại trong ngày hôm qua thì nay đã giảm xuống hơn 1 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 19/8, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 55.45 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 56.85 triệu đồng/lượng, giảm tới 1.05 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1.3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Công ty Vàng bạc Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 55.82 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào (giảm 1.08 triệu đồng/lượng) và 56.78 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra (giảm 1,4 triệu đồng/lượng).

Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 55.85 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào (giảm 1,07 triệu đồng/lượng) và 56,85 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra (giảm 1,33 triệu đồng/lượng).

Giá vàng lên xuống thất thường khiến người dân không còn đổ xô đến mua - bán nữa

Điều này được lý giải bởi sức mua và bán hiện nay không cao như đợt trước. Bởi tâm lý của người tiêu dùng hiện nay đó là việc thị trường vàng liên tục gặp nhiều biến động, lên xuống thất thường khiến người dân đã có sự cảnh giác hơn, không còn đổ xô đi mua vàng bán như trước, dẫn đến Giá vàng trong nước giảm nhanh.

Giá vàng trong nước tăng nhanh mà cũng giảm mạnh, vì vậy các chuyên gia khuyến cáo người dân và nhà đầu tư nên cân nhắc thận trong trước khi đưa ra quyết định mua - bán vàng, đồng thời cũng nên thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình giá vàng trên các kênh chính thống để có được những quyết định chính xác nhất.

Trong phiên giao dịch ngày 20/8, Giá vàng hôm nay được tập đoàn PNJ chi nhánh Hà Nội và TP HCM niêm yết ở mức 55.80 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 57.00 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý SJC Hà Nội giá vàng được niêm yết ở mức 55.55 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.95 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 56.02 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 57.10 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng thế giới cũng tuột mốc 2000 USD/ounce

Trong phiên giao dịch sáng nay ngày 20/8, giá vàng thế giới đang giao dịch ở quanh mốc 1.987 USD/ounce. Như vậy có thể thấy giá kim loại quý này đã giảm xuống dưới 2.000 USD/ounce.

Không chỉ có giá vàng bị giảm, tại thị trường kim loại quí, giá bạc cũng bị giảm 3,7% xuống 26,61 USD/ounce. Bạch kim giảm 2,9% xuống 928,53 USD và palladium giảm 1,5% xuống 2.154,55 USD.

Theo chiến lược gia Margaret Yang của DailyFx, ông cho biết giá vàng giảm mạnh là do sự tăng trưởng của đồng đô la Mỹ. Sự phục hồi của đồng USD có thể kìm hãm sự tăng trưởng của giá vàng. Bên cạnh đó việc vàng tăng giá khoảng 3% trong 2 ngày qua khiến cho giá vàng dễ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động chốt lời. Trên thực tế, do tình tình lạm phát tăng cùng với nhiều khoản nợ và kích thích hơn nên giá vàng thế giới dự kiến sẽ sớm quay về ngưỡng 2.000 USD.

Diễn biến giá vàng thế giới tại sàn giao dịch Kitco

Hiện nay, các chỉ số của đồng bạc xanh đã ổn định hơn trước, điều này khiến cho giá vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ những đồng tiền khác.

Thời gian trước đó, đồng USD đã bị rớt giá sau khi ngân hàng trung ương Mỹ công bố hàng loạt những biện pháp quản lý khủng hoảng tài chính và cắt giảm lãi suất để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế do dịch COVID-19.

Trong khi đó thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh và dữ liệu kinh tế Mỹ tốt hơn dự kiến đã làm gia tăng tâm lý rủi ro trong giới đầu tư. Hiện các nhà đầu tư đang chờ một công bố mới từ biên bản cuộc họp chính sách gần đây của Fed.

Theo các nhà phân tích của Phillip Futures, mặc dù Fed có ý định không đưa ra bất cứ sáng kiến nào mới về việc kích thích tiền tệ trong biên bản, thế nhưng các nhà đầu tư vẫn chứ ý đến những thay đổi trong cách tiếp cận của Fed đối với lạm phát, yếu tố này sẽ có tác động lớn đến đồng bạc xanh.

Các nhà phân tích của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng đưa ra ý kiến về xu hướng tăng trưởng của giá vàng thế giới vẫn sẽ được củng cố sau khi quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua vào 4,09 tấn vàng. Tính từ đầu tháng 8, quỹ này đã mua ròng 10,43 tấn vàng.

Theo thống kê của Hội đồng vàng thế giới, chỉ trong tháng 7 các quỹ đầu tư ETF được hỗ trợ bằng vàng và sản phẩm tương đương đã mua ròng 166,3 tấn vàng, đồng thời thiết lập chuỗi mua ròng 8 tháng liên tiếp để gia tăng mức nắm giữ. Trong 6 tháng đầu năm, quỹ ETF cũng mua vào tới 733,9 tấn vàng, tăng gần 517% so với cùng thời điểm năn ngoái.

