Bảng giá vàng hôm nay 21/10/2020: Thị trường vàng trong nước và thế giới sôi động trở lại

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trên sàn Kitco được niêm yết ở mức 1.911,3 USD/ounce, tăng 9 USD so với phiên giao dịch trước đó. Trên sàn giao dịch New York, giá vàng thế giới dừng chân ở mức 1.905,8 USD/ounce, tăng 2.6 USD so với phiên giao dịch ngày hôm qua.