Bảng giá vàng hôm nay 21/8/2020: Giá vàng lại giảm, bán ngay tránh lỗ hay nằm chờ vàng tăng giá?

Giá vàng thế giới sáng nay

Trên sàn Kitco sáng nay, giá vàng thế giới đã tăng 0.116% lên 1.950,1 USD/ounce, vàng giao tháng 12 giảm 0.6% lên 1.958,5 USD, ghi nhận vào lúc 6h30 hôm nay theo giờ Việt Nam.

Theo Reuters, hôm qua giá vàng phục hồi sau khi số người thất nghiệp tại Mỹ đã lên đến 1 triệu người và trong biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED tiếp tục cho thấy những lo ngại về khả năng phục hồi nền kinh tế của quốc gia này.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Giá vàng thế giới đêm 20/8 ghi nhận là cao hơn khoảng 27,3% (415 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 1,6 triệu đồng/lượng so với Giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều hôm qua 20/8.

Ông Michael Matousek, chuyên gia tại US Global Investors, cho biết: “Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn lo ngại về những tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với nền kinh tế, thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng làm nơi trú ẩn an toàn tăng cao”.

Giới chuyên gia cũng lo ngại cho nền kinh tế tại quốc gia này đang phải đối mặt với sự không chắc chắn và có thể cần phải hỗ trợ thêm về tài chính. Các nhà phân tích cho rằng, tình trạng thất nghiệp ở Mỹ gia tăng chính là nguyên nhân hỗ trợ giá vàng. Kinh tế Mỹ hiện chỉ có thể cung cấp lại được 9.3 triệu việc làm trên tổng số 22 triệu người thất nghiệp từ tháng 2 đến tháng 4.

Vàng thế giới đang phải chịu một áp lực lớn do giới đầu tư thất vọng vì sự không rõ ràng của Cục dự trữ liên bang Mỹ, đồng bạc xanh tăng giá trở lại cũng đang tạo sức ép lên giá vàng. Theo đó, vàng có thể bị giảm tiếp trong thời gian ngắn hạn, nhưng về lâu dài thì vàng vẫn được xem là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế rối rem như hiện nay.

Giá vàng trong nước sáng nay

Giá vàng thế giới diễn biến phức tạp khiến giá vàng trong nước cũng có những biến chuyển thất thường. Chốt phiên giao dịch hôm qua 20/8, giá vàng trong nước có sự giảm mạnh, giá mua và giá bán vẫn đang chênh lệch ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên giao dịch sáng nay 21/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.05 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.45 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 1.4 triệu đồng/lượng. So với phiên giao dịch liền trước thfi giá vàng ở cả 2 chiều mua và bán đều bị giảm 500.000 đồng.

Giá vàng trong nước lại lao dốc khiến, nhà đầu tư băn khoăn không biết nên bán ngay để cắt lỗ hay chờ vàng tăng giá?

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng thương hiệu Rồng Thăng Long là mức 52.83 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 54.38 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng SJC cũng được công ty này niêm yết ở mức 55.47 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, chênh lệch giữa giá mua và bán là khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI cũng niêm yết giá vàng ở mức 55 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào (giảm 950.000 đồng/lượng) và 56,30 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra (giảm 680.000 đồng/lượng) Mức chênh lệch giữa giá mưa và bán là 1,3 triệu đồng/lượng.

Mặc dù vậy, trong bối cảnh thị trường không ổn định, vàng vẫn được coi là bức tường chống lại lạm phát và nỗi lo giảm giá tiền tệ.

Your browser does not support HTML5 video.

Giá vàng hôm nay 21/8: Đầu cơ thất vọng, vàng tiếp tục giảm sâu

Xem thêm: Bảng Giá vàng hôm nay 20/8/2020: Giá vàng 'bốc hơi' cả triệu đồng/lượng khiến người mua vàng lao đao

Theo Phương Hoa/SKCĐ