Bảng giá vàng hôm nay 22/10/2020: Giá vàng trong nước đang giữ mốc 56 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh

Đúng 6h sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1924 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Giá vàng thế giới tăng mạnh khi đồng bạc xanh suy yếu, các nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng về một gói cứu trợ kinh tế mới trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ được diễn ra vào tháng 11 tới.

Ngài Craig Erlam, nhà phân tích của OANDA cho biết: “Ngày càng có nhiều hi vọng về việc Quốc hội Mỹ đạt được một thỏa thuận về gói kích thích mới trước ngày bầu cử, điều này sẽ kéo đồng USD giảm xuống và nâng giá vàng lên.”

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Trong khi đó, chỉ số đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong suốt một tháng qua so với những loại tiền chủ chốt khác. Từ cuối tháng 5 đến nay đồng Nhân dân tệ đã tăng hơn 7% so với đồng USD do các động thái nới lỏng về giao dịch của chính phủ quốc gia này.

Bên cạnh đó, các ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ vẫn đang gia tăng lên ở Mỹ và các quốc gia châu Âu khiến nhà đầu tư quan ngại. Thời điểm này các nhà sản xuất thuốc vẫn đang chạy đua thử nghiêm vaccine nhưng chưa có một loại nào có thể sớm được đưa vào sử dụng.

Trên thị trường thế giới, các nhà đầu tư vẫn đang thận trong và hạn chế giao dịch trong những ngày gần đây. Các quý đầu tư vàng lớn trên thế giới SPDR Gold Shares và một số quỹ đầu tư khác chỉ mua 4 tấn vàng sau khi đã bán hơn 9.9 tấn vào phiên giao dịch trước.

Tập đoàn ngân hàng Australia và New Zealand (ANZ) đưa ra lời dự báo kim loại quý sẽ tăng lên 2.200 USD/ounce vào cuối năm nay và tăng lên 2.300 USD/ounce vào đầu năm 2021.

Giá vàng trong nước quanh ngưỡng 56 triệu đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 21/10, giá vàng SJC tiếp tục tăng lại hầu hết các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc, dao động trong khoảng 50.000 đến 80.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng PNJ hiện nay cũng đang được niêm yết ở mức 56.05 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.40 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng SJC Hà Nội đang giao dịch quanh mức 55.95 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.47 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước giao dịch quanh mốc 56 triệu đồng/lượng

Tại Tập đoàn Bảo Tín Minh Châu giá vàng được niêm yết ở mức 56.08 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.28 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 56.07 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.32 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giá vàng SJC được niêm yết ở mức 56 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.45 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 50.000 đồng/lượng theo chiều mua, tăng 200.000 đồng/lượng theo chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất.

Theo Phương Hoa/SKCĐ