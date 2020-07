Bảng giá vàng hôm nay 22/7/2020: Chạm ngưỡng 52 triệu/lượng, đắt nhất trong vòng 9 năm qua

Đêm qua ngày 21/7 theo giờ Việt Nam đã chứng kiến giá vàng thế giới chạm ngưỡng 1.840 USD/Ounce. Tháng 8 trên sàn Comex New York, giá vàng ở mức 1.841 USD/ounce.

Giá vàng hiện nay đã cao hơn 40% so với đầu năm 2019. Vàng thế giới hiện có giá 52,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, cao hơn so với Giá vàng trong nước 600 vnđ.

Với sức ép của giới đầu tư, giá vàng thế giới tiếp tục tăng vọt lên và thời điểm này được nhận xét là cao nhất trong vòng 9 năm trở lại đây. Nguyên nhân được đánh giá là yếu tố khiến giá vàng leo thang là bởi mức lãi suất thấp ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đều ở thấp. Đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến cho các giá vàng bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh thế giới bất ổn, nợ công ở nhiều quốc gia lên cao, chính phủ Anh cũng vừa công bố nợ công tăng lên gần 2.000 tỷ bảng Anh vào cuối tháng 6 năm 2020. Đây là mức nợ công cao nhất của quốc gia này kể từ thập niên 60 của thế kỷ trước.

Bất chấp liên minh châu Âu EU vừa đạt được sự đồng thuận về quỹ phục hồi hậu Covid 19, các mặt hàng kim loại đều tiếp tục tăng giá. Điều này khiến cho giới đầu tư lo ngại về triển vọng của nền kinh tế của khu vực này sau ảnh hưởng của dịch bệnh và sự căng thẳng thương mại leo thang với Nhà Trắng.

Các chuyên gia từ Tập đoàn Citi nhận định giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao kỷ lục trong thời gian tới. Cùng chiều với các thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Lý do duy nhất là bởi tình trạng in tiền và các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế chưa từng có tiền lệ của nhiều quốc gia.

Giới đầu tư đang dồn tiền vào ngành chứng khoáng với những đợt răng mới do dòng tiền dưthừa trong hệ thống tài chính của các nước. Song song với đó họ cũng mua vàng để dự trữ và phòng ngừa khi có rủi ro.

Ở thị trường vàng trong nước, chiều ngày 21/7, giá vàng 9999 tại các cửa hàng tăng khoảng 400-550 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/7, giá vàng SJC đã được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết với giá 51,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 51,40 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 51,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 51,52 triệu đồng/lượng (bán ra).

Your browser does not support HTML5 video.





Xem thêm: Bảng Giá vàng hôm nay 21/7/2020: Bất chấp áp lực, giá vàng vẫn phi mã lên đỉnh

Theo Phương Hoa/SKCĐ