Bảng giá vàng hôm nay 22/9/2020: Giá vàng sụt giảm một cách thảm hại, thấp nhất trong 6 tuần

Giá vàng thế giới hôm nay 22/9/2020

Trên sàn giao dịch Kitco, giá vàng thế giới hôm nay giao động quanh mức 1.913,70 - 1.914,70 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 10 giảm 53,00 USD xuống 1.900,20 USD/ounce.

Trong đêm qua 21/9, giá vàng thế giới cao hơn khoảng 24.5% so với hồi đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53.7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2.8 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch vào cuối giờ chiều ngày 21/9.

Giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Đồng USD tăng mạnh khiến giá vàng bị sụt giảm, thị trường chứng khoán Mỹ cũng không mấy lạc quan. Giới đầu tư đành phải bán vàng để bù lỗ cho chứng khoán.

Giới đầu tư cũng tỏ ra khá thận trọng với việc phục hồi của nền kinh tế Mỹ sau khi Thẩm phán tòa án tối cao Mỹ Ruth Bader Ginsburg qua đời. Điều này thực sự sẽ làm thay đổi tính cân bằng của Tòa án tối cao Mỹ.

Chứng khoán tại Mỹ giảm còn do cổ phiếu nhiều ngân hàng phải chịu áp lực sau một báo cáo cuối tuần của Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc họ đồng lõa trong việc xử lý các khoản tiền bất hợp pháp. Theo đó, rất nhiều các ngân hàng trên thế giới đã không theo dõi và ngăn chặn các khoản thanh toán đáng ngờ đi qua hệ thống trong nhiều năm.

Việc đồng bảng Anh giảm mạnh cũng là nguyên nhân khiến đồng USD tăng giá. Theo Kitco Metals, giá vàng hiện đang chịu áp lực khá mạnh từ phía thị trường chứng khoán. Nếu vàng không giữ được mức hỗ trợ 1.925 USD/ounce thì sẽ giảm sâu xuống ngưỡng 1.875 USD/ounce.

Tuy nhiên xét về dài hạn, vàng vẫn là một loại kim loại quý nằm trong xu hướng tăng giá bởi sự kích thích toàn cầu từ các ngân hàng trung ương. Theo đại diện của RJO Futures, giá vàng có thể giảm song trong tương lai nhất định nó sẽ tăng cao trở lại.

Hiện chỉ số đô la Mỹ cao hơn một cách vững chắc và chạm mức cao nhất trong 6 tuần. Giá dầu thô Nymex thấp hơn và hiện quanh mức $ 39,00. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đang giao dịch quanh mức 0,66%.

Giá vàng trong nước hôm nay 22/9/2020

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC chi nhánh Hà Nội ở mức 56.05 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.50 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm giá

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.10 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.57 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Còn tại doanh nghiệp Bảo tín Minh Châu, giá vàng niêm yết ở mức 56.10 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.43 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong bối cảnh thị trường thế giới không ổn định thì vàng vẫn được xem là nơi trú ẩn an toàn, chống lạm phát và nỗi to tiền tệ sẽ giảm giá.

