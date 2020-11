Bảng giá vàng hôm nay 23/11/2020: Vàng đang chờ thời cơ để bứt phá

Giá vàng thế giới 23/11

Ghi nhận vào thời điểm sáng nay 23/11 theo giờ Việt Nam, trên sàn Kitco News, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 1.873,4 USD/ounce, tăng 3 USD so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Trong hai tuần qua, giá vàng thế giới đã ghi nhận 4 lần giảm sâu, đánh dấu mức giảm trung bình 5% kể từ khi có báo cáo mới nhất về vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna được tiết lộ.

Chỉ đến sát phiên giao dịch cuối tuần trước, sức mua vàng mới dần phụ hồi lại, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thông báo các cuộc đàm phán về các biện pháp kích thích tài chính với Hạ viện nước này đang được nối lại.

Vàng thế giới bình lặng, chờ thời cơ để bứt phá

Thông tin này được cho là yếu tố mở đường cho giá vàng khởi sắc trở lại. Bởi lẽ với hàng nghìn tỷ USD được tung ra thị trường, nguy cơ đồng đô la Mỹ xuống giá sẽ là điều khó tránh khỏi.

Thêm vào đó, thông báo của ông Mnuchin cũng là động lực giúp giá vàng tăng lên trong bối cảnh kim loại quý này đang bị mắc kẹt và khó lòng bứt phá qua ngưỡng 1.900 USD/ounce và mức hỗ trợ 1.850 USD/ounce.

Ông Kevin Grady, chủ tịch của Phoenix Futures and Options nhận định: "Tôi nghĩ rằng vàng đang bị mắc kẹt và sẽ chỉ bứt phá trên mức 1.900 USD khi có thêm tin tức đáng tin cậy về các biện pháp kích thích mới".

Tuy nhiên, nhìn chung tâm lý lạc quan về kim loại quý này đang ở mức thấp. Theo khảo sát của Kitco News về giá vàng tuần này, trong tổng số 17 nhà phân tích phố Wall chỉ có 8 người cho rằng giá vàng sẽ tăng, 5 nhà phân tích dự đoán giá vàng giảm; còn lại 4 nhà phân tích có dự đoán trung lập.

Cuộc khảo sát trực tuyến tại phố Main cho thấy, các nhà đầu tư bán lẻ tỏ ra thận trọng với giá vàng khi chỉ có 642/1.539 nhà đầu tư cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này. 594 ý kiến khác dự đoán giá vàng sẽ suy giảm và 303 ý kiến còn lại dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Giá vàng trong nước 23/11

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng PNJ đang được niêm yết ở mức 55.68 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.10 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng SJC chi nhánh Hà Nội đang giao dịch quanh ngưỡng 55.75 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.22 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng trong nước giao dịch quanh ngưỡng 55 triệu đồng/lượng

Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu giá vàng được niêm yết ở mức 55.73 triệu đồng/lượng ở chiều mua, 56.01 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tại Công ty Phú Quý, giá vàng được niêm yết ở mức 55.72 triệu đồng/lượng ở chiều mua, 56.02 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Trong khi đó, Tập đoàn DOJI chi nhánh Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,70 triệu đồng/lượng ở chiều mua, 56,05 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

