Bảng giá vàng hôm nay 23/7/2020: Giá vàng tiếp tục tăng cao đạt mức 53 triệu đồng/lượng

Đêm ngày hôm qua 22/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng trên thế giới đang giao động quanh ngưỡng 1857 USD/ounce. Giá vàng tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.858 USD/ounce.





Với mức giá này có thể thấy đây là thời kỳ mà giá vàng bị đẩy cao kỷ lục khoảng hơn 44% so với hồi đầu năm 2019. Giá vàng thế giới quy đổi theo USD có giá 52,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 300 nghìn đồng so với giá vàng trong nước

Bảng Giá vàng hôm nay 23/7 tiếp tục tăng cao





Đây là thời thời kỳ mà giá vàng tăng cao nhất trong vòng 9 năm trở lại đây. Nguyên nhân là bởi nhu cầu đầu tư “trú bão” của nhiều doanh nghiệp. Sức mua theo phân tích kỹ thuật, đồng USD xuống giá, giá xăng dầu tăng cao, dịch bệnh và những bất ổn về kinh tế chính trị xảy ra trên khắp thế giới.





Đặc biệt, sự suy giảm của thị trường chứng khoán trên toàn thế giới cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa khiến giá vàng bị tăng cao.





Về yếu tố chính trị, sự căng thẳng leo thang trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc khiến cho các mặt hàng kim loại quý lên giá. Theo Bộ ngoại giao Trung Quốc, động thái này của Mỹ được cho là "leo thang chưa từng có". Trong khi đó, ngài Morgan Ortagus - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, lãnh sự quán Trung Quốc được yêu cầu đóng cửa "để bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin riêng tư của Mỹ".





giá vàng hôm nay tiếp tục leo thang chạm ngưỡng 1.850 USD/ounce còn do số liệu bán nhà hiện tại của Mỹ hồi phục kỷ lục nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng. Trong kho đó đồng USD tiếp tục giảm sâu. Trước những vấn đề này,hôm nay tiếp tục leo thang chạm ngưỡng 1.850 USD/ounce còn do số liệu bán nhà hiện tại của Mỹ hồi phục kỷ lục nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng. Trong kho đó đồng USD tiếp tục giảm sâu.

Giá vàng tăng do nhiều yếu tố khác nhau





Các chuyên gia thị trường tại Capital Economics vừa đưa ra dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh và kết thúc trong năm nay với mức giá là 1.900 USD/ounce, cao hơn so với ngưỡng dự báo là 1.600 USD/ounce.





Tại thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày ngày 22/7m giá vàng 9999 được các cửa hàng tăng lên khoảng 1,1-1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.





Kết thúc phiên giao dịch 22/7, giá vàng hôm nay 23/7 của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 52,10 triệu đồng/lượng (mua vào) và 52,85 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 52,10 triệu đồng/lượng (mua vào) và 53,07 triệu đồng/lượng (bán ra).





Như vậy, giá vàng hôm nay 23/7 đã liên tiếp được đẩy mạnh và tiếp tục chạm ngưỡng quan trọng từ 51-52-53 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 23/7/2020





