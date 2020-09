Bảng giá vàng hôm nay 23/9/2020: Nhà đầu tư hoang mang khi vàng liên tục trượt giá

Giá vàng thế giới 23/9/2020

Trên sàn giao dịch Kitco, giá vàng thế giới giao ngay giảm 0.31% xuống còn 1.906 USD/ounce, vàng giao tháng 12 tăng 0.13% lên 1.912 USD/ounce. Còn theo Reuters giá vàng giảm do đồng USD tăng lên ở mức cao nhất trong hơn một tháng. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0.1% xuống mức 1.909 USD/ounce.

Trên sàn giao dịch Comex New York giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 1.897 USD/ounce.

Nhà đầu tư vẫn nghi ngờ về các biện pháp kích thích bổ sung để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trước thềm phát biểu của các quan chức của Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) trong tuần này.

Giá vàng trên sàn giao dịch Kitco đang có dấu hiệu chững lại

Với vai trò là nơi trú ẩn an toàn, đồng USD đã đạt mức cao mới trong 6 tuần so với các đồng tiền chủ chốt khác trong bối cảnh thị trường lo sợ sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 và các biện pháp phong tỏa mới ở châu Âu. Hiện nước Mỹ đang chứng kiến số ca tử vong do dịch bệnh lên đến gần 200.000 trường hợp. Số ca nhiễm mới vẫn đạt trung bình gần 40.000 ca/ngày.

Giới chuyên gia dự đoán giá vàng còn có thể thấp hơn nhiều so với mức hiện nay, tùy thuộc việc tháo cổ phần diễn ra đến mức nào. Việc gia tăng tâm lí sợ rủi ro có thể hỗ trợ đồng USD và tăng áp lực lên vàng. Về mặt kĩ thuật, vàng giao ngay có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ là 1.886 USD/ounce, phá vỡ mức này vàng có thể giảm xuống còn 1.855 USD/ounce.

Giá vàng trong nước 23/9/2020

Giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt giảm giá và điều chỉnh theo giá vàng thế giới. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán không quá nhiều, thế nhưng thị trường vàng vẫn chứng kiến chuỗi ngày giao dịch khá ảm đạm.

Giá vàng thế giới quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank là 23.270 đồng, vàng thế giới tương đương với 53.43 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2.82 triệu đồng/lượng so với Giá vàng trong nước

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm giá

Trong phiên giao dịch ngày 23/9, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC ở mức 55.70 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.17 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng giảm 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán, chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 470.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng ở mức 55.75 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.25 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng đồng loạt giảm giá ở 2 chiều mua và bán là 300.000 đồng/lượng, chênh lệch giá bán cao hơn giá mua là 500.000 đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC được giao dịch quanh mức 55.80 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.20 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 400.000 đồng/lượng.

Vàng rồng Thăng Long giao dịch tại mức 53.08 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 53.98 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay 23/9/2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ