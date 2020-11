Bảng giá vàng hôm nay 24/11/2020: Vàng thế giới lao dốc, mất gần 1 triệu chỉ sau một đêm

Giá vàng thế giới 24/11

Ghi nhận vào sáng nay 24/11, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đang được niêm yết ở mức 1.836,6 USD/ounce, giảm gần 40 USD so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng trên sàn New York cũng đang dừng chân ở mức 1.837,4 USD/ounce, giảm 33 USD so với hôm qua.

Giá vàng thế giới giảm sốc rơi xuống đáy của 4 tháng trong bối cảnh nước Mỹ công bố dữ liệu kinh tế mới, vượt xa dự báo và có thêm thông tin lạc quan về tiến độ sản xuất vaccine COVID-19, làm dấy lên kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế nhanh hơn và thúc đấy các nhà đầu tư hướng tới nhóm thị trường rủi ro hơn.

Giá vàng thế giới giảm sâu

Tuy nhiên tình hình dịch bệnh ở Mỹ và châu Âu vẫn đang diễn biến phức tạp. Các ca nhiễm COVID-19 đang tăng cao ở mức kỷ lục, việc Chính phủ đóng cửa có thể làm tăng thêm động lực cho người dân bán vàng và chuyển sang tiền mặt. Hiện nhiều bang trên nước Mỹ đã công bố các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh mới.

Ở những nơi như Michigan, Wisconsin và California, các nhà hàng, quán bar, phòng tập thể dục và nơi thờ tự buộc phải đóng cửa trong khi các bang khác đã ban hành lệnh giới nghiêm, ở nhà.

Thị trường chứng khoán đã có phiên tăng điểm ấn tượng, sau khi chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ tại Mỹ tháng 11 leo lên mức cao trong nhiều năm. Cụ thể, chỉ số PMI dịch vụ đã tăng lên 57.7 điểm, mức cao nhất trong suốt 5 năm qua. Còn chỉ số PMI sản xuất tiến lên 56.7 điểm, mức cao nhất trong hơn 6 năm, nhóm dữ liệu này cho thấy sự hồi phục rõ rệt của kinh tế sau những thiệt hại của đại dịch.

"Vàng đã lao thủng mức quan trọng 1.850 USD/ounce, do chỉ số PMI vừa công bố mạnh đến khó tin, qua đó có thể làm giảm nhu cầu kích thích tài chính", ông Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda cho biết.

"Những điều này vượt xa dự báo của các nhà phân tích, không ai nghĩ có thể mong đợi kết quả mạnh mẽ như vậy trong cả lĩnh sản xuất và dịch vụ", ông Moya nói.

Giá vàng trong nước 24/11

Trong thị trường vàng trong nước, giá vàng PNJ niêm yết ở mức 55,60 triệu đồng/lượng ở chiều mua, 56,05 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC chi nhánh Hà Nội đang được niêm yết ở mức 55,62 triệu đồng/lượng ở chiều mua, 56,09 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng hôm nay trong nước đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng đang được niêm yết ở mức 55,70 ở chiều mua vào, 56,00 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty Phú Quý, giá vàng đang được giao dịch ở mức 55,72 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56,05 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, giá vàng đang được niêm yết ở mức 55.65 triệu đồng/lượng ở chiều mua, 56 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

