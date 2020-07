Bảng giá vàng hôm nay 24/7/2020: Căng thẳng Mỹ - Trung khiến giá vàng tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng trong nước





Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức giá 52.900 triệu đồng/lượng với chiều mua vào và 53.800 triệu đồng/lượng với chiều bán ra.





Giá vàng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức giá 53.100 triệu đồng/lượng (mua vào) và 54,220 triệu đồng/lượng (bán ra).





Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu hiện đang ở mức 51.53 triệu đồng/lượng (mua vào) và 52.33 triệu đồng/lượng (bán ra). Tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và 810.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng trong nước tiếp tục leo thang, đổ xô mọi kỷ lục





Tại thị trường vàng trong nước, tình hình giao dịch mua bán vàng đang cực kỳ sôi động trước tình hình giá vàng tăng cao ở mức kỷ lục trong nhiều năm qua. Ở các hệ thống của các cửa hàng vàng bạc đá quý, lượng khách bán ra nhiều hơn so với lượng khách đến mua vào.





So với hồi đầu năm 2020, giá vàng trong nước đã có bước tăng trưởng đáng kể khi tăng tới khoảng 10 triệu đồng/lượng. Đây có thể xem là thời kỷ đỉnh cao của giá vàng khi liên tục thiết lập nên những kỷ lục mới. Trong khi đó thị trường chứng khoán có vẻ ảm đạm, lãi suất thấp và đồng đô la Mỹ suy yếu.

Giá vàng thế giới

Giá vàng trên thế giới chốt phiên giao dịch hôm qua tại Mỹ là vào khoảng 1.871 USD/ounce, tăng 29,7 USD. Giá vàng tương lai giao tháng 9 trên sàn Comex New York giảm 0,7 USD xuống 1.869,2 USD/ounce.





Giá vàng này được xem là có tác dụng chống lạm phát hữu hiệu trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19.





Căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung cũng là một nguyên nhân khiến giá vàng trên thế giới tiếp tục leo thang. Sau khi phía Nhà Trắng bất ngờ yêu cầu lãnh sự quán Trung Quốc tại Hoston, bang Texas phải đóng cửa.

Giá vàng thế giới tăng mạnh





Trong vòng 6 tháng đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 20% và được dự báo là sẽ còn tiếp tục tăng cao từ giờ đến hết năm 2020.





Trong báo cáo mới nhất của StoneX, nhà phân tích của StoneX - ngài Rhona O’Connell cho rằng vàng đang tăng mạnh đã chạm mốc 1.900 USD/ounce và được nhận định là nó tăng cao nhất vào quý 3 trong năm.





Trong khi đó, các chuyên gia phân tích về thị trường hàng hóa tại Capital Economics lại đưa ra nhận định, giá vàng trên thế giới sẽ dừng lại ở mức 1.900 USD/ounce, cao hơn so với mức dự đoán là 1.600 USD/ounce.

Cập nhật tin tức thị trường vàng trong nước và quốc tế ngày 24/7/2020





