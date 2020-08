Bảng giá vàng hôm nay 24/8/2020: Nhà đầu tư trót `ôm` vàng vẫn chưa biết khi nào mới có lãi

Giá vàng thế giới

Vào 6h sáng hôm nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.936 USD/ounce, giá vàng cao nhất trong phiên là ở ngưỡng 1.943 USD /ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9 trên sàn Comex New York tăng chưa đến 1 USD lên 1.947,4 USD/ounce.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát giá vàng trên thế giới mới trải qua một đợt giảm giá kéo dài trong suốt 2 tuần liên tiếp.

Trong tuần qua, trong khi đồng bạc xanh có dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ thì giá vàng lại suy yếu, áp lực chốt lời lớn và tín hiệu tích cực từ các hoạt động kinh doanh Mỹ cũng là yếu tố khiến vàng giảm giá.

Nhiều người còn lo ngại giá vàng có lẽ sẽ chẳng thể tăng lên được nữa, nó sẽ chỉ giao động quanh ngưỡng như hiện tại.

Diễn biến giá vàng thế giới tại sàn giao dịch Kitco

Nhà phân tích Suki Cooper của ngân hàng Standard Chartered cho biết: "Giá vàng đã phải chịu đựng một tuần trượt giá trong khi sức mua yếu, thỏa thuận gói kích thích mới bị trì hoãn, đồng USD và tỷ giá hối đoái vọt tăng”.

Kitco News đã đưa ra một cuộc khảo sát và nhiều người cũng không còn dự đoán là giá vàng sẽ tăng nữa. Cụ thể đối với 15 chuyên gia tham gia vào cuộc thăm dò ý kiến này, có 7 người nhận định tích cực về giá vàng, 7 người đưa ra ý kiến tiêu cực về loại kim loại quý này, và chỉ có 1 người là dự đoán thị trường vàng sẽ bình ổn.

Bên cạnh đó, có 2830 người tham gia vào cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street, trong đó có 1599 người cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 702 người lại nhận định giá vàng sẽ giảm, 532 phiếu còn lại đứng ở phe trung gian.

Theo các chuyên gia, nhiều bất ổn vẫn đang bao trùm lên nền kinh tế nên giá vàng vẫn sẽ được hỗ trợ tốt. Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, ngài Ole Hansen đưa ra nhận định cho rằng giá vàng sắp tới có thể sẽ phụ thuộc nhiều vào đồng đô la Mỹ. Biên bản cuộc họp của Fed cũng cho rằng có rất nhiều động lực để đồng USD tăng giá.

Afshin Nabavi, Giám đốc bộ phận giao dịch của MKS (Thụy Sĩ), tỏ ra lạc quan về giá vàng trong bối cảnh thị trường vàng đang giao động quanh mức 1.920 USD/ounce. Ông Navabi cho biết bối cảnh cơ bản của thị trường vàng không thay đổi, chỉ có giao dịch hai chiều đang diễn ra nhiều hơn.

Trong khi đó, một số chuyên gia phân tích cho rằng xu hướng của giá vàng sẽ có thể lên trên mức 2.000 USD/ounce rồi điều chỉnh đi xuống.

Giá vàng trong nước

Tuần qua giá vàng trong nước không có quá nhiều biến động. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng được Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI niêm yết ở mức 55.15 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.25 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng trong nước không có quá nhiều biến động

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.35 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.77 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn ở chi nhánh TP HCM giá vàng được niêm yết ở mức 56.75 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC giao dịch lẻ ở mức 55.42 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.28 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Mở cửa phiên giao dịch sáng này, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận chi nhánh Hà Nội và TP HCM niêm yết giá vàng ở mức 55.10 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.20 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Your browser does not support HTML5 video.

Giá vàng hôm nay 24/8/2020

Xem thêm: Bảng Giá vàng hôm nay 21/8/2020: Giá vàng lại giảm, bán ngay tránh lỗ hay nằm chờ vàng tăng giá?

Theo Phương Hoa/SKCĐ