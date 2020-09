Bảng giá vàng hôm nay 24/9/2020: Vàng xuyên thủng ngưỡng 1.900 USD, liệu có phải thời cơ tốt để mua?

Giá vàng thế giới 24/9/2020

Trên sàn giao dịch Kitco giá vàng thế giới hôm nay giao động quanh mức 1.858,60 - 1.859,70 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 38.00 USD xuống còn 1.869,40 USD/ounce.

Đêm qua 23/9, giá vàng thế giới cao hơn khoảng 23.5% (357 USD/ounce) so với hồi đầu năm 2020, Quy đổi theo giá USD ngân hàng thì giá vàng thế giới hiện đang ở mức khoảng 53.20 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2.7 triệu đồng/lượng so với Giá vàng trong nước tính tới phiên giao dịch chiều qua.

Hiện đồng bạc xanh tăng giá chính là nguyên nhân khiến giá vàng giảm mạnh, giới đầu tư đánh cược vào thị trường chứng khoán trong bối cảnh các nước không ngừng rót tiền vào, hệ thống tài chính dồi dào thanh khoản.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã đưa ra lời cảnh báo rằng tốc độ phục hồi của nền kinh tế Mỹ sẽ chậm hơn nếu các nhà lập pháp không nhanh chóng đưa ra những gói cứu trợ mới.

Trước đó giá vàng bắt đầu chịu áp lực giảm mạnh khi số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh trở lại ở châu Âu và Mỹ, giới đầu tư đã bắt đầu tìm kiếm sự an toàn ở đồng đô la Mỹ. Theo đó, đồng USD tiếp tục tăng giá và nâng mức tăng trong tuần lên đến 1.3 %.

Một nguyên nhân khác khiến vàng giảm giá đó là chủ tịch Fed chi nhanh Chicago Charles Evanst trong bài phát biểu của mình đã ám chỉ rằng có thể sẽ nâng mức lãi suất sớm hơn so với kỳ vọng của thị trường. Trước đó, thị trường đã kỳ vọng mức lãi suất thấp từ 0-0.25% sẽ được duy trì trong vòng 3-5 năm tới.

Theo nhiều chuyên gia dự báo, về lâu dài thì vàng vẫn nằm trong xu hướng tăng giá. Tuy nhiên sẽ có những đợt điều chỉnh trong quá tăng giá. Như ở tháng trước, vàng lên cao ngất ngưởng chưa từng đó, đây là một sự đột phá mạnh do vậy việc giá vàng giảm xuống như hiện nay là hoàn toàn bình thường.

Giá vàng trong nước 24/9/2020

Tại Việt Nam, giá vàng trong nước cũng đã có sự điều chỉnh. Cụ thể như sau:

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.45 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 55.85 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán trong phiên giao dịch gần nhất.

Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao động ở mức 55.50 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.83 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giảm 300.000 đồng/lượng theo chiều mua và giảm 370.000 đồng/lượng theo chiều bán so với phiên giao dịch liền kề.

Vàng trong nước giảm nhẹ từ 100.000-300.000 đồng/lượng

Thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long cũng được công ty niêm yết ở mức 53.21 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 54.06 triệu đòng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.40 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.87 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giảm 300.000 đồng/lượng theo chiều mua và chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.

Tại Công ty Phú Quý chi nhánh Hà Nội, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 55,50 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55,950 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại cả thị trường Hà Nội và TP.HCM đều niêm yết giá vàng ở mức 53.3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 53,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giảm 320.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán.

Giá vàng hôm nay ngày 24/9/2020

