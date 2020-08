Bảng giá vàng hôm nay 25/8/2020: Giá vàng tiếp đà trượt sâu, nhà đầu tư đang chờ một cú hích từ FED

Giá vàng thế giới hôm nay 25/8 Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 25/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.943 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sang Comex New York ở mức 1.954 USD/ounce.

Gián vàng giảm trong phiên giao dịch ngày hôm qua do sức hấp dẫn của đồng đô la Mỹ và việc tìm ra vaccine điều trị bệnh COVID-19 khiến cho đồng USD ngày càng vững giá hơn.

Người phụ trách chiến lược thị trường của công ty dịch vụ tài chính Axicorp, Stephen Innes cho biết, việc tìm ra phương pháp điều trị tích cực cho bệnh nhân bị COVID-19 đã gây sức ép cho các nhà đầu tư khi giá cổ phiết cùng hàng loạt những tài sản rủi to khác đồng loạt lên giá trong phiên giao dịch ngày 24/8. Chứng khoán cũng tiếp đà tăng trưởng sau khi Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cho phép điều trị bệnh bằng cách sử dụng huyết tương của bệnh nhân COVID-19.

Giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Trong khi đó giới đầy tư vàng có xu hướng hạn chế đặt cược mới trước hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Hội nghị năm nay sẽ đề cập đến các chính sách tiền tệ của chính phủ Mỹ.

Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed Jerome Powell dự kiến sẽ đưa là lời phát biểu vào sáng ngày 27/8. Ông Powell sẽ cung cấp manh mối về phương án điều chỉnh chính sách tiền tệ của Mỹ của Fed trong hội nghị sắp tới, và nó được dự đoán là sẽ tác động mạnh đến giá vàng

Đại diện của FXStreet, vàng có thể xuống giá tới mức 1.890 USD/ounce và quay trở lại ngưỡng 1.863 USD nếu như ngài Powell không đưa ra được những tín hiệu chính sách rõ ràng trong cuộc họp sắp tới.

Ông cũng dự báo, nếu vàng có thể chịu được mức lạm phát mục tiêu lớn hơn thì vàng có thể trở lại mức cao kỷ lục là 2.075 USD/ounce.

Giá vàng thế giới được dự báo là có thể tiếp tục giảm trong thời gian ngắn hạn nhưng vẫn duy trì ở mức tăng dài hạn. Các nhà phân tích cho biết, sau một đợt tăng kỷ từ đầu năm đến nay lục giá vàng có thể bước vào giai đoạn bình ổn. Đợt điều chỉnh này có thể sẽ giúp giá vàng duy trì xu hướng tăng trong dài hạn.

Giá vàng trong nước hôm nay 25/8





Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 24/8, đa số các cửa hàng vàng đều tăng Giá vàng 9999 lên khoảng 100-200 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng trong nước được tập đoàn PNJ Hà Nội và TP.HCM niêm yết ở mức 55.40 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.40 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý SJC Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 55.45 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.55 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước vẫn rất "bình lặng" và chưa có dấu hiệu tăng trưởng

Tại Công ty Vàng bạch đá quý Bảo Tín Minh Châu Giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 55.40 triệu đồng/lượng và 56.30 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 55.30 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.20 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI cũng niêm yết giá vào SJJC ở mức 55.20 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.50 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Bảng giá vàng hôm nay 25/8/2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ