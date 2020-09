Bảng giá vàng hôm nay 25/9/2020: Sau 3 phiên liên tiếp 'gục ngã', giá vàng đã bất ngờ đi lên

Giá vàng thế giới 25/9/2020

Tuy có sự tăng trưởng nhẹ so với phiên giao dịch ngày hôm qua, thế nhưng vẫn còn có nhiều yếu tố có thể quật ngã giá vàng. Đó là lý do vì sao giới đầu tư liên tục bán vàng tại thời điểm này.

Cụ thể trong phiên giao dịch đêm ngày 23/9 rạng sáng ngày 24/9 các nhà gom vàng đã bán gần 19 tấn vàng trong đó quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới là SPDR Gold Shares đã bán đi hơn 11 tấn vàng. Đây không phải là dấu hiệu bình thường.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Trong bối cảnh đó, đồng bạc xanh vẫn chưa có dấu hiệu giảm giá, loại tiền này còn được dự đoán là sẽ còn tăng cao mạnh mẽ sau khi Fed kêu gọi cần chính sách kích thích mới nhất cho nền kinh tế của Mỹ. Song song với đó Tổng thống Trump cũng phát đi tín hiệu phủ quyết bất kỳ sự thắt chặt nào của luật pháp Hoa Kỳ đối với việc cấp phép khẩn cấp cho vacxin phòng ngừa COVID-19. Như vậy nếu như cả hai yếu tố này đều thành hiện thực thì tương lai của giá vàng sẽ vẫn còn khá mờ mịt.

Ở góc độ kỹ thuật giới đầu tư dự báo giá vàng trong vài ngày tới có thể lên đến khoảng 1.921 USD/ounce hoặc ngược lại về mức 1.824 USD/ounce. Trường hợp xấu nhất đó là giá vàng có thể rớt xuống mức 1.794 USD/ounce.

Nhiều chuyên gia cho rằng đợt điều chỉnh này có thể là cơ hội để nhà đầu tư mua vàng với giá rẻ và chờ đợi một đợt bùng nổ như hồi tháng 8 vừa qua. Bởi xu hướng vàng vẫn còn tăng trong dài hạn bởi nhiều yếu tố hỗ trợ. Trả lời Kitco, chuyên gia Leigh Goehring cho rằng vàng có thể giảm trong 3 tháng tới xuống mức 1.720 USD/ounce.

Ở thì trường các loại kim loại quý khác, giá bạc tăng 1.8% lên 23 USD/ounce, bạch kim tăng 1% lên 847 USD và palladium tăng 0,4% lên 2.229 USD.

Giá vàng trong nước 25/9/2020

Tại thị trường vàng trong nước, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 24/9, Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng ở mức 54.50 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.00 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng tăng nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất trong 2 tháng vừa qua

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 54.45 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.03 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty SJC thành phố Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng ở mức 54.45 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.00 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Gia vàng PNJ sáng nay cũng được niêm yết ở mức 52.8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 53.3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay ngày 25/9/2020

