Bảng giá vàng hôm nay 26/11/2020: Giá vàng trong nước 'chỉm nghỉm', quay về mốc 54 triệu đồng/lượng

Sáng nay 26/11 theo giờ Việt Nam, trên sàn Kitco News, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh mức 1.808,2 USD/ounce, không thay đổi nhiều so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó, giá vàng trên sàn New York cũng đang dừng chân ở mức 1.808 USD/ounce, cũng tăng 2 USD so với hôm qua.