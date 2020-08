Bảng giá vàng hôm nay 26/8/2020: Vàng giảm sâu, giới đầu tư đang 'nín lặng' chờ thông tin mới

Giá vàng thế giới hôm nay 26/8

Đêm hôm qua 25/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao quanh ngưỡng 1.917 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York đang ở mức 1.923 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 25/8 cao hơn 396 USD/ounce so với hồi đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD tại ngân hàng đang có giá 54.3 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 1.7 triệu đồng/lượng so với Giá vàng trong nước cuối giờ chiều hôm qua.

Áp lực chốt lời vẫn đang tăng cao trong khi đó dòng tiền đổ vào các thị trường chứng khoán cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, điều này thúc đẩy giá vàng thế giới tiếp tục suy giảm.

Trong phiên giao dịch hôm qua, chỉ số chứng khoán tầm rộng S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite của Mỹ tăng lên ở mức cao kỷ lục.

Giới đầu tư kỳ vọng vào nền kinh tế Mỹ sẽ có sự phục hồi sau khi Nhà Trắng và Bắc Kinh có những điện đàm về thỏa thuận thương mại, dù kết quả vẫn chưa biết thế nào thế nhưng giới đầu tư vẫn cho rằng đây sẽ là bước đà để kinh tế Mỹ có sự khởi sắc mới.

Diễn biến giá vàng thế giới tại sàn giao dịch Kitco

Bộ Thương Mại của Trung Quốc cũng đã xác nhận 2 nước sẽ tiếp tục thúc đầy việc đưa ra những thỏa thuận về kinh tế trong giai đoạn 1.

Thực tế thì có lẽ cuộc điện đàm này đã được diễn ra vào hồi giữa tháng 8, thế nhưng gần đây tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên chỉ trích Trung Quốc về cách ứng phó với dịch COVID-19, thậm chí ông Trump còn cho biết có thể sẽ hoãn đàm phán với Bắc Kinh vì không muốn trao đổi bất cứ thứ gì trong lúc này.

Các báo cáo gần đây cho thấy, Chính phủ Trung Quốc đang thực hiện việc mua thương thực thực phẩm của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có cả Mỹ để bù đắp cho sự thiếu hụt về lương thực do lũ lụt, mất mùa và đại dịch.

Trước hội nghị chuyên đề Jackson Hole, giới đầu tư cũng đàng thận trọng trong việc mua vàng. Hội nghị năm nay sẽ đề cập đến các chính sách tiền tệ của Mỹ, kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu.

Mặc dù trong hơn 1 tuần qua chứng kiến sự suy giảm của giá vàng, nhưng nhiều dự váo vẫn cho rằng mặt hàng kim loại quý này vẫn có xu hướng tăng trưởng dài hạn.

Theo tờ Bloomberg Intelligence, vàng sẽ lại tăng giá nếu như đồng USD và thị trường chứng khoán có dấu hiệu quay đầu giảm giá. Đến năm 2023, các chuyên gia dự báo vàng có thể lên đến 4000/USD/ounce.

"Như đã nói, sự gia tăng gần đây của thị trường vàng và tiền điện tử có thể là dấu hiệu cho thấy một "đội ngũ" nhỏ, nhưng đang phát triển mạnh, đang đặt câu hỏi về hệ thống tiền tệ của thế giới”, chuyên gia LaForge viết. "Trong quá khứ, vàng là sự lựa chọn của công chúng khi lòng tin bị thiếu hụt".

Vài năm trở lại đây Nga cũng bắt đầu mua vàng về tích trữ, ngân hàng Trung ương của quốc gia này đang tích cực mua vàng lúc mặt hàng này đang giảm giá.

Giá vàng trong nước hôm nay 26/8

Tại thị trường vàng trong nước hôm nay, vàng 9999 đang bị giảm khoảng 400-650 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/8, Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.15 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, và 55.85 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong đó, vàng đã giảm khoảng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 650.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước giao quanh ngưỡng 55-56 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết Giá vàng hôm nay ở mức 55.1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.17 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng giảm giá khoảng 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 55.25 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.98 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Your browser does not support HTML5 video.

Bảng giá vàng hôm nay 26/8/2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ