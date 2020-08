Bảng giá vàng hôm nay 28/8/2020: Giá vàng ở ngưỡng 55 triệu đồng/lượng và chưa có dấu hiệu hồi sinh

Giá vàng thế giới hôm nay 28/8/2020

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay 28/8, giá vàng thế giới đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.918 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York là 1.934 USD/ounce.

Chủ tịch Cụ dự trữ liên bang mỹ (Fed) Jerome Powell đã đưa ra bài phát biểu về chiến lược mới liên quan đến chính sách tiền tệ, đặt trọng lượng mới vào việc củng cố thị trường lao động Hoa Kỳ và giảm ưu tiên với lạm phát, điều này đã tác động mạnh vào giá vàng thế giới

Ngân hàng trung ương Mỹ cũng hứa sẽ đạt được mức lạm phát trung bình 2% theo thời gian, bù đắt các giai đoạn biến động trong thời gian vừa qua. Sự thay đổi này cho thấy lãi suất qua đêm của Fed sẽ tiếp tục giảm ở mức thấp nhất trong những năm tới khi lạm phát có thể bị đẩy cao hơn.

Diễn biến giá vàng thế giới tại sàn giao dịch Kitco

Sự thay đổi này trong chính sách của Fed kể từ 4 thập kỷ trước với chính sách cải tổ của Paul Volcker.

Chủ tịch Fed, Jerome Powell có kế hoạch sẽ đặt thị trường lao động ở vị trí trung tâm. Chính sách này sẽ phù hợp với những quốc gia có tỷ lệ lạm phát yếu, lãi suất thấp và tăng trưởng kinh tế chậm.

Những thay đổi này cho thấy Fed sẽ sử dụng nhưng công cụ của ngân hàng trung ương để đạt được mục tiêu ổn định thị trường.

Bên cạnh đó giá vàng trên thế giới đang tiếp đà lao dốc là bởi Mỹ đã công bố doanh số nhà chờ bán trong tháng 7 vượt dự báo. Trong tháng 7, chỉ số về doanh số nhà chờ bán đã tăng lên mức 122.1 điểm so với hồi tháng 6, và tăng 15.5% so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp đại dịch COVID-19 đang hoành hành.

Giới đâu tư đang có xu hướng đánh cược vào các loại tài sản khác như USD, chứng khoán,... khiến cho giá kim loại quá giảm mạnh. Hiện nay thế giới cũng đang đón nhận những thông tin tích cực về Vaccine phòng COVID-19 và quan hệ Mỹ - Trung cũng đang có những dấu hiệu tích cực.

Ngoài ra thị trường lao động Mỹ có lẽ cũng đang có dấu hiệu hồi phục, số người Mỹ ần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm nhẹ, chỉ còn trên 1 triệu người và dự báo nó sẽ còn tiếp tục giảm.

Tại thị trường vàng trong nước

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 55.30 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.32 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Bên cạnh đó giá vàng SJC TP HCM niêm yết ở mức 55.5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.25 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán ở mức 1.02 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang có sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán

Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 55.5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.25 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá mua và giá bán chênh lệch ở mức 750.000 đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 55.55 triệu đường/lượng ở chiều mua vào và 56.2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, chênh lệch giữ giá mua và giá bán là 650.000 đồng/lượng.

Giá vàng PNJ Hà Nội và TP HCM niêm yết giá vàng ở mức 55.5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Hôm nay, tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI ở thành phố HCM niêm yết giá vàng ở mức 55.5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Your browser does not support HTML5 video.

Giá vàng hôm nay 28/8/2020

Xem thêm: Bảng Giá vàng hôm nay 27/8/2020: Sự tăng trưởng của đồng bạc xanh khiến giá vàng đang `tuột dốc`

Theo Phương Hoa/SKCĐ