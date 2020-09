Bảng giá vàng hôm nay 28/9/2020: Vàng trong nước đứng vững trong khi giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới 28/9/2020

Trên sàn giao dịch Kitco, giá vàng thế giới đang niêm yết ở mữa 1862.80 USD/ounce - 1863.80 USD/ounce.

Trong tuần qua, giá vàng thế giới giảm mạnh, lao dốc từ 1.948,9 USD/ounce xuống còn 1.861,2 USD/ounce. Kể từ tháng 3/2020 đây là mức sụt giảm mạnh nhất của giá vàng. Nhìn chung trong tuần qua, giá vàng thế giới giảm khoảng 4.4%, đánh dấu mức giảm cao nhất trong 6 tuần qua.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng bị sụt giảm đó là do đồng USD tăng giá. Các nhà đầu tư đã bắt đầu chuyển sang giữ lại đồng USD thay vì vàng hay trái phiếu. Bên cạnh đó, sự sụt giảm của dòng vốn từ các quỹ ETF chảy vào vàng cũng là nguyên nhân quan trọng, đồng thời các ngân hàng trung ương cũng giảm tốc độ mua vàng vì giá quá cao.

Diễn biến Giá vàng trong nước trên sàn giao dịch Kitco

Trong thời gian ngắn hạn, giá vàng được dự báo là vẫn sẽ giảm, cụ thể các ngưỡng hỗ trợ sẽ là 1.885 USD/ounce, 1.815 USD và 1.790 USD/ounce.

Giới phân tích dự đoán giá vàng trong tuần này sẽ giảm sâu xuống dưới mức 1.800 USD/ounce neeys Fed vẫn giữ quan điểm duy trì lãi suất ở mức 0% và kéo dài cho đến khi đạt được lạm phát mục tiêu 2% và nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu khởi sắc.

Nhưng có một nguyên nhân quan trọng khác khiến vàng vẫn sẽ tăng cao đó là tình hình dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát, cùng với lượng tiền lớn đã đẩy vào nền kinh tế và gói hỗ trợ mới được tung ra sẽ khiến cho đồng USD suy giảm và vàng sẽ lại quay về thời kỳ hoàng kim là 2000 USD/ounce.

Dù hiện nay giá vàng đang đi xuống nhưng giới đầu tư vẫn còn rất tin tưởng loại kim loại quý này sẽ tăng trưởng trở lại nhờ căng thẳng thương mai Mỹ - Trung và tình trạng bế tắc trong các gói kích thích mới tại Washington.

Kitco đưa ra khảo sát về giá vàng trong tuần tới, trong 16 chuyên gia trên phố Wall thfi có 6 người dự báo vàng sẽ tăng, 5 người dự báo vàng giảm giá và 5 người dự báo vàng sẽ đi ngang. Trên các trang khảo sát trực tuyến, với 2.391 người tham gia thì có 50% phiếu bình chọn vàng sẽ tăng, 34% cho thấy vàng sẽ giảm và chỉ có 16% dự báo giá vàng sẽ được giữ nguyên.

Giá vàng trong nước 28/9/2020

Trong nước giá vàng cũng không có nhiều biến động mặc cho vàng thế giới đang lao dốc. Cụ thể như:

Giá vàng miếng SJC hiện nay đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 3.4 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất trong vài tháng trở lại đây.

Trong khi đó giá vàng PNJ sáng nay được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết ở mức 52.85 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 53.35 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng trong nước đi ngang và không có nhiều thay đổi so với phiên giao dịch liền kề

Tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng ở mức 54.75 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.45 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 10 nghìn ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng ở mức 55.15 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.67 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra (chi nhánh Hà Nội), 55,65 triệu đồng/lượng (chi nhánh TP.HCM)

Công ty SJC niêm yết giá vàng ở mức 55.10 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.60 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long ở mức 52,66 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 53,51 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng sáng nay ngày 28/9/2020

