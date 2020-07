Bảng giá vàng hôm nay 29/7/2020: Giá vàng `nhảy múa` trong khi đồng USD đang xuống giá

Giá vàng trong nước

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 28/7, giá vàng trong nước đã có sự giảm giá theo đà lao dốc của giá vàng trên thế giới. Vàng SJC hiện đang được Công ty Bàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức giá 55.9 chiều mua vào và 57.4 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Như vậy giá vàng SJC đã giảm được 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch mức mua vào và bán ra là khoảng 1.500.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm theo đà lao dốc của thế giới

Cũng trong ngày hôm qua, Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI đã niêm yết giá vàng ở chiều mua vào là 55.25 đồng/lượng và chiều bán ra là 56.95 đồng /lượng, đã giảm khoảng 1.100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. So với phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch mức giá bán cao hơn giá mua là khoảng 1.700.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang giao động quanh ngưỡng 1.943 USD/ounce. Giá vàng tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.954 USD/ounce.

So với đầu năm 2020, giá vàng trên thế giới đã cao hơn khoảng 27.7 % tức là khoảng 422 USD/Ounce. giá vàng thế giới quy đổi theo giá của đồng Đô la Mỹ, ngân hàng hiện đang có giá 55 triệu đồng/lượng chưa tính thuế và phí, thấp hơn 2 triệu đồng so với giá vàng ở trong nước.

Hiện nay, giá vàng trên thế giới vẫn có xu hướng tăng cao du vừa mới chinh phục được mức cao trong lịch sử trong vòng hơn 1 thập kỷ qua. Các mặt hàng kim loại quý hiếm tiếp tục tăng trưởng dữ dội trong hơn một tuần qua. Tình hình thế giới bất ổn khó lường sẽ còn hỗ trợ giá vàng tăng cao.

Giá vàng thế giới vẫn có xu hướng tăng cao

Chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 7 này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường, giảm xuống 92.6 điểm so với mức 98.3 điểm so với tháng trước. Các nhà kinh tế trước đó đã dự báo con số này sẽ là 94.5 điểm.

Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát khiến cho người tiêu dùng Mỹ ít lạc quan về triển vọng nền kinh tế số 1 trên thế giới.

Hiện tại, giới quan sát thị trường dự báo vàng tăng giá còn do xung đột Mỹ - Trung có thể chuyển sang một giai đoạn mới, điều này có thể làm tác động tiêu cực đến đồng USD.

Trên trang Kitco, theo Bridgewater Associates hiện đồng USD suy giảm do chính sách tài khóa nới lỏng của Mỹ. Vàng được đánh giá là đang tăng trưởng quá nhanh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên các chuyên gia còn đưa ra dự báo vàng sẽ còn tiếp tục tăng giá lên tới mốc 2.000 USD/ounce trước khi có một mức giá cố định trở lại.

Giá vàng lên xuống thất thường trong khi đồng Đô la Mỹ đang xuống giá?

Từng được coi là ổn định an toàn giữ đại dịch COVID-19, đồng Đô la Mỹ hiện nay đang đứng trước nguy cơ rớt giá so với các loại tiền khác. Thế giới đang lo ngại nền kinh tế của mỹ sẽ bị hụt hơi so với chuyển động toàn cầu do đại dịch hoành hành.

Hiện mức thâm hụt ngân sách ngày càng cao của nền kinh tế Mỹ khiến cho đồng USD đang bị giảm mạnh kể từ tháng 4 năm 2011 cho đến nay.

Trước đó, vào hồi tháng 3/2020 đồng Đô la Mỹ đã tăng vọt lên ở mức cao nhất vào đúng thời điểm dịch COVID-19 đang bắt đầu lây lan sang Mỹ. Thế nhưng ngay cả khi thế giới quay về “trạng thái bình thường” đồng tiền này đã nhanh chóng rớt giá xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

Các chuyên gia phân tích chiến lược cho rằng lý do khiến đồng Đô la Mỹ xuống giá là do sự “yếu thế” trong việc ngăn ngừa dịch COVID-19 tại Mỹ. Bên cạnh đó, một số chuyên gia cũng cho biết tình hình phục hồi kinh tế của nước này đang bị hụt hơi so với các khu vực khác trên thế giới. Có thể nói, sự đảo chiều của đồng Đô la Mỹ là kết quả của xu hướng ngân sách bị thâm hụt cùng với môi trường lãi suất cực thấp tại quốc gia này.

Giá vàng thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Chiến lược gia thị trường Marc Chandler tại Bannockburn Global Fore, cho biết, tâm lý dè chừng đối với đồng USD đang được nhân rộng, không chỉ ở các quốc gia mà còn ở những đối tượng tham gia thị trường khác, như các nhà quản lý tài sản, các nhà đầu cơ hay các tổ chức tài chính.

Tuy nhiên những điểm rớt giá trên thị trường tiền tệ lại khiến cho thị trường vàng tăng trưởng. Kim loại quý hiếm này đã tăng lên mức cao 1.941,90 USD/ounce, tăng 7,2% tính đến thời điểm đó của tháng Bảy. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 8/2020 cũng tăng 1,8% lên mức kỷ lục 1.931,50 USD/ounce, một phần là nhờ vào những biện pháp kích thích của các ngân hàng trung ương. Sang phiên giao dịch ngày 28/7, giá vàng đã leo lên mức chưa từng có trong lịch sử 1.980,57 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hiện đang chuyển động theo cùng chiều so với chứng khoán. Chỉ số S&P 500 đã tăng 4,2% trong tháng 7/2020. Ngoài ra, cổ phiếu của các công ty đa quốc gia cũng đang có sự thay đổi tích cực khi đồng USD suy yếu làm chi phá hàng hóa tại Mỹ cũng trở nên rẻ hơn.

Cũng trong phiên giao dịch hôm qua 28/7, giá dầu Brent trên thế giới cũng giảm 19 xu Mỹ, tương đương 0,4%, xuống còn 43,22 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 56 xu Mỹ, tương đương 1,4%, xuống còn 41,04 USD/thùng.

Trong khi đó, theo số liệu được công bố vào ngày 28/7 của Viện Dầu mỏ Mỹ cho biết, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 24/7 đã giảm 6,8 triệu thùng xuống còn 531 triệu thùng. Theo kế hoạch, Chính phủ Mỹ sẽ công bố số liệu chính thức về lượng dầu thô dự trữ của nước này trong ngày 29/7.

Your browser does not support HTML5 video.

Giá vàng hôm nay 29/7

Theo Phương Hoa/SKCĐ