Bảng giá vàng hôm nay 29/9/2020: Giá vàng SJC dừng chân ở mức 55.95 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 29/9/2020

Trên sàn giao dịch Kitco, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1882.50 -1883.5 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 tăng 11.90 USD ở mức 1878,10 USD/ ounce.

Hôm nay thị trường kim loại quý đang được hỗ trợ bởi sự sụt giảm của chỉ số đô la Mỹ. Đồng đô la Mỹ đã giảm sau khi chạm mức cao nhất trong hai tháng qua. Cụ thể, chỉ số USD giảm 0.4% rời xa mức đỉnh cao gần 2 tháng trong phiên trước so với các loại tiền tệ khác.

Giá vàng dự báo còn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nhiều yếu tố như: Các ca nhiễm COVID-19 vẫn đang gia tăng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vấn đề Brexit đang đi đến hồi kết mà khả năng là không có thỏa thuận nào giữa Anh và EU khá lớn, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cao. Tất cả đều là những yếu tố khiến thị trường trở nên bất ổn, hỗ trợ một số nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng bạc.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Thông tin đáng chú ý trong thời gian này đó là Bộ lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo thất nghiệp tháng 9 vào thứ 6. Số lượng biên chế chủ chốt trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng này được dự báo là 875.000 người, tỷ lệ thất nghiệp cũng được dự báo là 8.2%.

Những ngày qua, thông tin về diễn biến cuộc bầu cử tại Mỹ xuất hiện và lo lắng về dịch COVID-19 lan rộng. Nhiều nhà đầu tư đã bán vàng để nắm giữ tiền mặt nhằm chủ động tham gia khi thị trường vào vùng giá thấp.

Nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered cho biết: "Vàng đã bắt đầu phục hồi tổn thất khi đồng USD giảm giá và tỉ giá thực sụt giảm."

Bà Suki Cooper cũng cho biết thêm: “Có rất nhiều sự kiện rủi ro trong tuần này đối với vàng, từ cuộc tranh luận đầu tiên trong ba cuộc tranh luận của tổng thống Mỹ đến dữ liệu thất nghiệp và lạm phát”.

Thực tế là vàng đã giảm hơn vài trăm USD so với mức cao kỷ lục của nó, các nhà đầu tư coi đây là một cơ hội tốt để tham gia. Doanh thu từ vàng thỏi bị hạn chế khi cổ phiếu tăng giá, chủ yếu được thúc đẩy bởi dữ liệu vào cuối tuần khi lợi nhuận tại các công ty công nghiệp của Trung Quốc đã tăng tháng tư liên tiếp trong tháng 8.

Tại thị trường kim loại quý khác, giá bạc tăng 1.2% lên 23 USD/ounce, bạch kim tăng 2.7% lên 870 USD và palladium tăng 2.2% lên 2.262 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 29/9/2020

Trong phiên giao dịch chiều qua, giá vàng miếng được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức 54.65 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 100 ngàn đồng/lượng ở chiều mua và 150 ngàn đồng/lượng ở chiều bán so với phiên giao dịch đầu giờ sáng.

Tại Công ty vàng bạc đá quý SJC thành phố Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng ở mức 55.55 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.95 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước có sự giảm nhẹ ở cả chiều mua và chiều bán

Cũng ở thời điểm này, Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu chi nhánh tại Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 54.85 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.20 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch liền kề.

Giá vàng 9999 thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long cũng không nằm ngoài xu hướng giảm khi chốt phiên giao dịch ở mức 52.66 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 53.36 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Sáng nay, giá vàng PNJ cũng được niêm yết ở mức 52.65 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 53.15 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Theo Phương Hoa/SKCĐ